НКЖИ избра строителите на жп участъка София-Перник-Радомир и Гюешево-РСМ, които ще глътнат 520 млн. лв. без ДДС

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ обяви изпълнителите на проектите за модернизация на жп участъка София-Перник-Радомир и Гюешево-граница с Република Северна Македония. Общата стойност на двата проекта е около 520 млн. лв. без ДДС.

Първата поръчка е за 420 млн. лв. и включва 2 тунела и 8 мостови съоръжения. След голямо отстраняване на кандидати тя отива при обединение от „Интерконекта“ и СА.И.Е.

По втората, по-малка поръчка за 98 млн. лв. за изпълнител е избрано обединение между „Трейс груп холд“ в комбинация с ВДХ.

„И двата проекта са част от Коридор №8, а реализацията им е важна стъпка към обновяване на железопътната мрежа и подобряване на регионалната свързаност между Черно и Адриатическо море“, пишат от държавната компания, отговорна за състоянието на жп мрежата в страната.

Проектът „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир, жп участък Перник-Радомир“ предвижда модернизация на участъка Перник-Радомир, изграждане на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик. Проектът включва изграждане на два двупътни тунела – „Батановци“ с приблизителна дължина 880 м и „Бушляк“ с приблизителна дължина 400 м, както и на 8 броя мостови съоръжения. Срокът за изпълнение е до средата на 2029 г.

Търгът привлече вниманието на седем кандидати, но от процедурата бяха отстранени пет. За изпълнител на първо място е класиран участникът ДЗЗД ИСПА с договорна цена 421 283 219 лв. без ДДС. Участници в обединението са „Интерконекта“ и СА.И.Е.

От информацията в Търговския регистър става ясно, че „Интерконекта“ е с капитал 1000 лв., а приходите й за 2024 г. са 9.5 млн. лв. Дружеството е собственост на „Пропърти стан“ на Камелия Таскова, която ръководи и „Хидро пауър ютилитис“. Регистрирано е в Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-а“ 34. А в списъка на свързаните лица фигурират „Тодини конструкциони дженерали С.П.А.“, Италия, и ЗГОП, Сърбия. Пред Камарата на строителите в България „Интерконекта“ е декларирала опит в ремонта на детска градина в Своге и на улица в Ракитово, а „СА.И.Е“ – ремонти на училища и детски градини в Бобов дол, Радомир и Гълъбово.

Двете компании са участвали в изграждането на междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия. Получили са за това 11.88 млн. лв.

СА.И.Е е собственост на „Ви Пи строй инженеринг“ на Венцислав Петков. СА.И.Е е с приходи за 2024 г. 38.2 млн. лв. и с капитал 81 хил. лв.

За реализацията на сложния проект по строителството на отсечката от тръжната документация става ясно, че победителят ще разчита на опита на подизпълнители в лицето на „Порр Бау – клон София“ и „Алстом транспорт“.

По проекта за модернизация на железопътния участък Гюешево-граница със Северна Македония на първо място е класирано ДЗЗД „Гюешево 2025“ с договорна цена 97 972 691 лева без ДДС. Участници в обединението са „Трейс груп холд“ и ВДХ.

Обхватът включва проектиране и строителство на липсващите 2.4 км жп линия до границата с югозападната ни съседка и реконструкция на коловозно развитие и приемно здание на гара Гюешево. Срокът за завършване на проекта е до края на 2028 г.

Поръчката беше обявена през юли. Кандидатите по търга са четири. На второ място е класирана „Геострой“, а останалите два са Консорциум „Инженеринг железопътна инфраструктура София 2025 г.“ с участници: ЗМБГ, „Евростилл“ и „Тяндзин Оубайуей ко“, както и обединението „Европейска гара Гюешево“ в което участват „Парсек груп“, ПИМК и „Инфра рейл България“.

Изборът на изпълнител за ремонта на линията от София през Перник до Радомир може да се обжалва и това може да забави сключването на договор.

Избраният изпълнител ще получи аванс от 10% от договорната цена без ДДС. Междинните плащания са в размер на не повече от 85% от цената, а окончателното – не по-малко от 15%.

