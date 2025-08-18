Новакът „Германея“ изтри гръмката победа под Хисарлъка с домашен провал срещу „Рилецо“

Новакът „Германея“ изтри гръмката победа под Хисарлъка в сряда с домашен провал 0:2 срещу „Рилски спортист“. Сапаревобанчани заседнаха на дъното в класирането с 1 т., а горчилката от второто поражение в първенството се подсилва от факта, че показаха добра игра, но отново останаха с празни ръце, както се случи и във встъпителния кръг срещу „Струмска слава“. За „Рилецо“ победата е първа дотук в шампионата и втора в рамките на четири дни след успеха в турнира за купата на България над „Балкан“, класирал отбора на бившия левскар Пламен Крумов на областен финал срещу „Ботев“ /Ихт/ в сряда, предшестващ съботния сблъсък с безгрешния лидер „Струмска слава“. Гостите във втори пореден двубой опазват мрежата си суха след привличането на доскорошния страж на радомирци Драгомир Петков. Развръзката на срещата с „Германея“ дойде в заключителните двайсетина минути с головете на почти 37-годишния нападател с двуцифрен брой отбори в кариерата си Венцислав Христов и с две лета по-младия Симеон Мечев секунди преди края. В лагера на домакините отчетоха, че причина за лошия старт е тежката програма, противопоставила ги на отбори с гръмки селекции.

„Целият мач беше под наш контрол, доминирахме тотално, но за съжаление не успяхме да си реализираме положенията през първото полувреме. През втората част обаче вкарахме два гола и спечелихме. Доволен съм от играта на момчетата, въпреки че теренът беше лош. Искам да поздравя хората от Самоков, които бяха дошли да ни наблюдават. Имаше голяма група от деца, което е най-радващото. Страхотно е деца да идват да ни гледат и после да се радват на момчетата. Сега ще се възстановяваме и започваме подготовка за следващия мач“, коментира наставникът на победителите Пл. Крумов.

„ГЕРМАНЕЯ“: Хр. Александров, В. Георгиев, Чатов, Рибарски, Д. Стоянов, К. Иванов, Атанасов, Соколов, Наков, Ст. Ангелов, Лешай. Резерви: А. Георгиев, Хр. Александров, Т. Тодоров, Златков, Д. Георгиев, Крумов-вр.

„РИЛСКИ СПОРТИСТ“: Др. Петков, Кръстев, Маджаров, П. Тодоров, В. Генев, Доковски, Дрянов, Минков, Мечев, Ушагелов, Божилов. Резерви: В. Христов, Зашев, Ил. Миланов, Бешев, Панчев, Мутафов, Долапчиев, Ат. Александров, Андреев-вр.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





