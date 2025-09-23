Новакът „Германея“ с 5 от 5 поражения вкъщи след обрат на „Героя“

Новакът в ЮЗ Трета лига „Германея“ допусна обрат за 1:2 срещу „Сливнишки герой“ и вече е с 5 от 5 поражения вкъщи и с нула в графата победи в изминалите 9 кръга от началото на сезона. Гостите пък за първи път прибират накуп трите точки на чужд терен след 1 хикс и 2 загуби. Както и в други срещи, сапаревобанчани не успяха да удържат аванса си, който срещу „Героя“ осигури в добавеното време на първата част Виктор Серафимов. В 54-та мин. капитанът на противника Йордан Тодоров вкара отсъдената дузпа, а Сибил Карагьозов матира Ивайло Крумов в 81-та мин. Късметът обърна гръб на жълто-сините поне за равенството, след като изстрел на Робертин Атанасов се отби в гредата, а още няколко добри ситуации пред гола бяха пропилени с лека ръка. Тимът на Асен Нешев остана без компания на дъното, откъдето се отлепи „Пирин“ /ГД/.

„ГЕРМАНЕЯ“: Крумов, В. Георгиев /89-Хр. Александров/, Серафимов, Рибарски /63-Б. Васев/, Д. Стоянов, Златков /81-Л. Христов/, Киров /63-Д. Георгиев/, Атанасов /81-К. Иванов/, Наков, Ст. Ангелов, Т. Тодоров.

„СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ“: Цветанов, Данчев /66-Д. Димитров/, Карагьозов, Г. Илиев, Радков, Добчев /74-Николов/, Й. Тодоров /83-Йовчев/, Мечикян, М. Иванов /83-Миланов/, Ал. Бонев, Аличков /74-Цв. Тодоров/.





