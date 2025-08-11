Новата седмица започва със слънце и високи температури

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°, в София – около 35°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 21°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 29 мин. и залязва в 20 ч. и 34 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 5 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 38 мин. и изгрява в 21 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.





