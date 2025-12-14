Новата ледена пързалка на централния площад в Дупница бързо се превърна в хит

Идеята ледената пързалка в Дупница през тази зима да бъде ситуирана на централния площад „Свобода“ вместо в отдалечения парк „Рила“, се оказа много добра.

Новото съоръжение бе официално открито с демонстрация на 12-годишната Ния Узун от кънки клуб „Елит“. В деня на откриването използването на ледената пързалка бе напълно безплатно и още тогава имаше много желаещи да пробват уменията си на леда.

Демонстрацията на 12-годишната Ния Узун от кънки клуб „Елит“ впечатли всички присъстващи През уикенда пред касите се извиваха опашки Малчуганите бързо се учеха как да карат кънки на лед Щастливите родители снимаха децата си и се хвалеха с тях в социалните мрежи



Само за броени часове ледената пързалка се превърна в хит сред местните жители и гостите на града. Така през уикенда мястото стана най-посещаваното в Дупница, като особено в съботния ден имаше големи опашки пред касата. Цената от 8 лева на час се стори приемлива на дупничани, които търпеливо чакаха реда си, за да си вземат кънки и да се пуснат на леда. За най-малките, които още не са усвоили карането, има различни приспособления, които им помагат да се научат по-бързо. Това са големи играчки, най-вече под формата на пингвини, с две дръжки отстрани. Така малчуганите се осмеляваха по-свободно да се плъзгат по леда и след половин час някои от тях дори вече се пързаляха по-смело и без помощни средства. Щастливите родители пък се надпреварваха да снимат децата с кънките и бързаха да споделят в социалните мрежи колко са горди. Някои от тях дори се включваха на леда и демонстрираха умения, научени преди години.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

