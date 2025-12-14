Новата ледена пързалка на централния площад в Дупница бързо се превърна в хит

Идеята ледената пързалка в Дупница през тази зима да бъде ситуирана на централния площад „Свобода“ вместо в отдалечения парк „Рила“, се оказа много добра.
Новото съоръжение бе официално открито с демонстрация на 12-годишната Ния Узун от кънки клуб „Елит“. В деня на откриването използването на ледената пързалка бе напълно безплатно и още тогава имаше много желаещи да пробват уменията си на леда.
Само за броени часове ледената пързалка се превърна в хит сред местните жители и гостите на града. Така през уикенда мястото стана най-посещаваното в Дупница, като особено в съботния ден имаше големи опашки пред касата. Цената от 8 лева на час се стори приемлива на дупничани, които търпеливо чакаха реда си, за да си вземат кънки и да се пуснат на леда. За най-малките, които още не са усвоили карането, има различни приспособления, които им помагат да се научат по-бързо. Това са големи играчки, най-вече под формата на пингвини, с две дръжки отстрани. Така малчуганите се осмеляваха по-свободно да се плъзгат по леда и след половин час някои от тях дори вече се пързаляха по-смело и без помощни средства. Щастливите родители пък се надпреварваха да снимат децата с кънките и бързаха да споделят в социалните мрежи колко са горди. Някои от тях дори се включваха на леда и демонстрираха умения, научени преди години.
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ