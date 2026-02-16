Новата шефка на РП – Благоевград Елица Калпачка встъпи в длъжност

Церемонията по полагане на клетва уважена от прокурори, съдии и адвокати

Елица Калпачка встъпи официално в поста си на административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград. Церемонията се проведе днес в присъствието на колеги, сред които шефката на Окръжна прокуратура – Благоевград Станислава Арабаджиева, председателите на Административен съд – Благоевград и Районен съд – Благоевград Стоянка Пишева-Сахатчиева и Румяна Митева, съдии от наказателното отделение и шефката на Адвокатската колегия в Пиринско Мария Георгиева. След като положи клетва, Елица Калпачка бе засипана с пожелания за успешна кариера на ръководител през следващите 5 години, а кабинетът й се превърна в цветна изложба.

„Много професионални успехи и ярки и значими постижения за прокуратурата под твое ръководство и на този нов професионален хоризонт! Знам, че ще се справиш блестящо и с това професионално предизвикателство!”, написа съдия Екатерина Николова от РС – Благоевград, която публикува снимки в социалната мрежа от церемонията.

Както „Струма“ писа, Елица Калпачка бе избрана единодушно от ПК на ВСС за административен ръководител на 28 януари. Пред кадровиците на Темида тя защити блестящо управленската си концепция и открои два основни приоритета – повече срещи с прокурорите и обучения, включително и на разследващите полицаи за повишаване успеваемостта при разкриване на престъпленията. Калпачка планира да ползва капацитета и на следователите при случаи с правна и фактическа сложност, възнамерява да направи и ротации в някои от 4-те териториални отделения в Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев, които минаха „под шапката“ на РП – Благоевград след окрупняването на прокуратурите през 2021 г.

Е. Калпачка е с 20-годишен юридически стаж, от които 16 г. в прокуратурата. Кариерата си започва през 2002 г. в ОД на МВР – Благоевград като полицейски инспектор и дознател. През 2009 г. става мл. прокурор в РП – Петрич, а през 2012 г. е прокурор в РП – Благоевград, като от 2017 г. е зам. ръководител, а от 14.10. 2025 г. е и.ф. шеф на РП – Благоевград. Тя е с ранг на прокурор ВКП и ВАП. Удостоявана е многократно със сертификати, грамоти и награди за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните си задължения. Прокурор, извел докрай знакови разследвания за престъпления, свързани с трафик на хора, на жени с цел сексуална експлоатация, за домашно насилие и много други. Участвала е като обучител на мл. прокурори и разследващи полицаи. През месец април 2025 г. бе избрана за председател на УС на Асоциацията на прокурорите в България.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА