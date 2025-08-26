Новаците от Сапарева баня укротиха тигрите в полите на Витоша

Новакът „Германея“ укроти тигрите от „Витоша“ с 1:1 на стадиона в Бистрица и пое глътка въздух в боричкането на дъното след първите четири кръга в Югозападната Трета лига. Разочарованието в домакинския лагер стана още по-болезнено заради пропиления шанс тимът от баровското предградие на София да се настани еднолично на върха на класирането след издънката на досегашния водач „Струмска слава“ в Самоков. Равенството е второ за сапаревобанчани при две поражения, но в интерес на истината хората на Цветан Видински и Асен Нешев изтеглиха късата клечка на жребия за програмата на първенството, който им отреди последователни сблъсъци с трудно преодолими съперници, преди в предстоящия уикенд да приемат другите новаци от „Костинброд“. Робертин Атанасов шокира бистричани в 36-та мин. с втория си гол през кампанията след този в мрежата на „Славата“ във встъпителния кръг. Слел час игра ексорлето Цветомир Вачев, който влезе на смяна на почивката, лиши от дебютна победа гостите от градчето с най-горещия гейзер на Стария континент. Международничката Християна Гутева оцвети двубоя със 7 жълти картона в съотношение 3:4, нежното трио на терен допълваха Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева.

Срещу тигрите Р. Атанасов /в средата на сн. 1/ дублира гола си от мача със „Славата“, за да донесе точката за сапаревобанчани

/сн. 2/



„ВИТОША“: Галев, Спасов, Гьонов, Янакиев /75-Кр. Николов/, Р. Илиев, Паскалев, Зимбилев /75-Сарафски/, Ст. Петров /46-Кьосов/, М. Иванов /46-Рамадан/, Д. Христов, Бакалов /46-Вачев/.

„ГЕРМАНЕЯ“: Крумов, А. Георгиев /79-К. Иванов/, В. Георгиев, Д. Георгиев, Чатов /90+4-Лешай/, Златков /66-Александров/, Рибарски /79-Караканов/, Атанасов /79-Тодоров/, Соколов, Ст. Ангелов, Наков.

ТОНИ КИРИЛОВ





