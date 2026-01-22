Нова агресия между тийнейджърки в Благоевград, полицейска щерка наби връстничка

Клипът с детско насилие бе качен в социалната мрежа, бащата на пострадалата изригна във фейсбук

Пореден случай на агресия между тийнейджъри в Благоевград разбуни духовете. В социалната мрежа бе публикуван клип, на който се вижда как момиче хладнокръвно нанася удари с ритници в тялото на друго момиче, което я моли да спре. Сцената на насилие е станала на улица в тъмната част на денонощието. Очевидец е възрастна жена, която им прави забележка, и след нейната намеса саморазправата е прекратена. Постралата девойка си тръгва, а агресорката я изпраща от полесражението със заканителната реплика: „Труп си“. Клипът бе качен в социалната мрежа и от бащата на набитото момиче със следния текст: „Този път агресията беше срещу моето дете, и то в най-неудобния момент, когато съм на милион километри от нея. Бащата, който е полицай, уж започнал да взима мерки за неговата дъщеря, но, полицай, един психолог няма да помогне на такова дете, трябва да полежи там, където пращате изродите. И трябва да лежи по-скоро, щот утре може и да наръга друго невинно“, написа в поста си бащата, който представяме без редакторска намеса.

От текста се разбира, че агресивната девойка е същата, която участва в разправия пред пощата в Благоевград на 12 октомври миналата година. Тогава момиче бе дърпано за косата и заплашено с побой пред очите на свои връстници. Скандалът е прекратен след намесата на младеж, който обаче направил клип на случилото се и след това го публикувал в мрежата. Подаден бил и сигнал на телефон 112 и на място е пристигнал полицейски патрул, който установил само две момичета, които казали пред полицаите, че е имало спречкване заради обувки. Родителите на пострадалото момиче подадоха сигнал до прокуратурата, в който твърдяха, че служителите не са предприели никакви действия, след като агресивното момиче заявило, че баща й е полицай. Бащата поиска незабавна намеса и предприемане на мерки за изясняване на случая и за недопускане на злоупотреба със служебно положение. От разказа му се разбра, че при спречкването дъщеря му била заплашвана и дърпана от другото момиче, което повтаряло, че баща й е полицай и никой нищо не може да й направи. След входиране на сигнала в деловодството на Районна прокуратура – Благоевград бе възложена проверка с указания за изземване на записа и провеждане на беседа с учениците от страна на инспекторите от ДПС за пълно и всестранно изясняване на случая.

ИЛИАНА ИЛИЕВА