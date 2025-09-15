Нова бяла чешма за жителите в кв. „Запад“, безводието превърна р. Благоевградска Бистрица в локва

Нова чешма ще зарадва живущите в кв. „Запад“ в Благоевград. Старата беше компрометирана и демонтирана преди около месец от общински служители. Извършен беше ремонт и от няколко дни на празното място бе монтирана бяла, лъскава, с модерен дизайн чешма. Около нея е поставена лента, тъй като все още не е пусната в експлоатация. Но скоро се очаква да заработи.

Нова чешма ще има в кв. „Запад”

Река Благоевградска Бистрица заприлича на локва



Чешмата е копие на тази при градската градина, която бе подменена в края на 2024 г. След като старата бе премахната, на нейно място бе монтирана нова, много по- удобна, пригодена и за животни. По това време служители от общинското предприятие „Чистота“ излъскаха и обновиха чешмата при Ловния дом, която от години беше в окаяно състояние – без вода и с нито една чиста плочка около нея. От местната управа апелират да се пази общинското имущество и поддържат чисти новите чешми. На фона на сахарските горещини и липсата на дъжд това лято водните кризи ще се задълбочават. В момента река Благоевградска Бистрица е почти пресушена и в центъра е достигнала нивото на локва. Ясно е, че водата ще става все по-дефицитна и безценна, както го предсказа преди години петричката пророчица Ванга. Така че опазването на водата като национално богатство е отговорност на всеки.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





