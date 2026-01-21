Нова година – нов партньор! Как да продължите след раздялата

За мнозина новата година идва с нови надежди, но ако за вас започва тежко – с раздяла, то за да се справите със ситуацията, опитайте се да разберете през какво всъщност преминавате.

Как да продължите напред?

Разберете цикъла

Психиатърът Елизабет Кюблер-Рос разработва модел, използван за прогнозиране на типичните емоции, през които човек преминава, когато е изложен на внезапна загуба. Моделът на Кюблер-Рос, както е подходящо наречен, обикновено се използва, за да напътства някого през скръбта след смъртта на любим човек, но може да работи и при раздяла. Познаването на цикъла на емоциите е мощен инструмент, защото ви уверява, че сте нормални и че поведението и отношението ви ще се променят.

Ето какви емоции можете да изпитате:

Отричане: първият етап може да доведе до объркване, тъй като се мъчите да приемете, че раздялата действително се е случила. Ще отнеме известно време, за да усетите ситуацията като реалност.

Гняв: след като приемете, че връзката ви вече не съществува, може да почувствате гняв към бившия си партньор, заради това, че ви е накарал да преминете през това; или може да почувствате гняв към себе си или към ситуацията като цяло. В този момент е най-добре да признаете, че е нормално да сте ядосани, но не удължавайте процеса прекалено.

Пазарене: всички сме чували термина „никога не пиши на бившия“ и той е изключително важен в този момент. Това е периодът, в който ще ви се иска да направите всичко, за да се съберете отново, дори сте готови да направите компромис със себе си и да се „промените“. Да знаете това предварително може да ви даде сила, защото трябва да устоите на изкушението. Повечето двойки, които се събират отново, не остават заедно задълго, така че освен ако не сте направили нещо нередно, не се опитвайте да се променяте.

Депресия: това е моментът, в който напълно приемате реалността, че няма да се съберете отново, и скърбите за връзката. Може да се чувствате изкушени да ядете нездравословна храна и да бездействате, но трябва да се борите с това.

Приемане: дайте си време да приемете напълно, че вече не сте в двойка, не избягвайте ситуацията, като веднага се захванете с някой друг. Позволете на цикъла да се случи и ще постигнете приемане и затваряне. Познаването на цикъла е наистина мощно. Всеки обработва случващото се по различно време и затова за някои хора преминаването през емоциите може да бъде по-бързо отколкото при други. Няма определено време – всеки е различен. Да си осигурите време и пространство е жизненоважно за вашето възстановяване.

Изберете няколко близки, с които да говорите

Не потискайте чувствата си – позволете си да бъдете „обсебени“ от случилото се за няколко дни, но не позволявайте това да завладее живота ви в дългосрочен план. Важно е да намерите няколко важни за вас хора, с които можете да говорите за това. Ако не чувствате, че можете да споделяте, помислете за водене на дневник. Добре е просто да излеете мислите си, независимо колко глупави може да изглеждат в момента.

Плачете и… бъдете тъжни

Нормално е да плачете, всъщност това е наистина здравословен и естествен начин да се излеят негативните емоции. По-добре е да направите това по-рано, отколкото по-късно. Уверете се, че сте на безопасно място, където се чувствате комфортно и знаете, че няма да бъдете прекъсвани. Дайте си малко време да се почувствате потиснати и разстроени от всичко това, просто не позволявайте да продължава твърде дълго, защото тогава може да започне да ви завладява.

Не се връщайте към връзката

Всички знаем колко изкушаващо може да бъде да изпратите съобщение на бивш партньор или на някого, с когото сте били на срещи, преди да се срещнете с бившия си, но не го правете все още. Отделете известно време, за да страдате за връзката и да опознаете себе си отново. Възстановяването само ще удължи периода и ще ви причини трудности в дългосрочен план.

Какво съветва специалистът?

Джил Кауфман (терапевт, консултант, медиатор при разводи и експерт по съвместно родителство), споделя:

Преработете случилото се. Уверете се, че имате метод, който ви позволява да преработите миналата си връзка – воденето на дневник, рисуването, медитацията, разговорите с приятели или семейство или разговорът с терапевт са чудесни начини, които могат да ви помогнат да преработите връзката в съзнанието си. Докато записвате чувствата си или говорите за тях, си задайте следните въпроси:

Какво беше добро и какво беше лошо във връзката?

Какво научих за себе си от тази връзка?

За какво мога да поема отговорност при разпадането на връзката?

Пожертвах ли твърде много за връзката си?

Какво искам в бъдеща връзка?

Какво мога да направя различно в бъдеще?

Какво чувствам в момента?

Разпознайте дали изпитвате чувства на страх, срам и съжаление. Когато една връзка приключи, много пъти хората имат негативни мисли за себе си, които могат да се развият и да ги изпратят в лошо емоционално състояние. Но връзките приключват по някаква причина – не сте били подходящи един за друг, не е било подходящият момент, искате различни неща в живота и т. н.

Краят на една връзка обикновено ви води до по-добро място. Просто трябва да отделите време, за да стигнете дотам. Уверете се, че осъзнавате негативните си мисли, спрете се, когато се появят в съзнанието ви, поемете дълбоко въздух и след това заменете негативните мисли с по-позитивни.

Научете се да се свързвате със себе си. Това може да звучи странно, но твърде много хора прескачат от една връзка в друга и никога не си дават време да развият връзка със себе си. Те се чувстват самотни, вместо да се наслаждават и да ценят времето, в което са сами. Ако не цените самотата, се страхувате толкова много от това, че можете да се хвърлите във връзка, която може да не е добра за вас.

Свързването със себе си включва разпознаване на това, което ви прави щастливи, и отделяне на време в живота ви за онези неща, които ви правят щастливи. Обичате ли туризма или да наблюдавате птици? Искате ли да се включите като доброволец в организация с нестопанска цел? Искате ли да създавате изкуство или да играете карти? Обичате ли да се разхождате до местното кафене и да седите спокойно там сутрин сами? Има толкова много неща, които можете да добавите към живота си, за да не се чувствате самотни и да започнете да се наслаждавате на времето си сами.

Започнете отново с някакво намерение. Краят на една връзка е възможност да започнете следващата глава от живота си с други идеи. Вие решавате как искате да протече това – кого и какво искате в живота си – и това е вълнуващо! Да очаквате с нетърпение всеки ден от новия си живот е възможно – просто трябва да си дадете шанс да го направите!