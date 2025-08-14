НОВА КИБЕРАТАКА! Фалшиви писма от НЗОК за възстановяване на надплатени суми от здравни вноски получиха десетки санданчани

Десетки санданчани получиха на електронната си поща фалшиви писма от Националната здравноосигурителна каса за възстановяване на надплатени суми от внесени здравноосигурителни вноски поради грешка в изчисленията. В съобщението се отправя призив към потребителя да поиска да му бъде възстановена сумата в размер на 391.16 лв. Атаката е насочена към здравноосигурителни лица и се разпространява по електронната поща.

Документът, изпратен по електронната поща, е с типичната при подобни атаки подвеждаща визия, съдържаща официалните отличителни знаци на институцията, като е посочено грешка в изчисленията, референтен номер на клиента, дата на установяване на грешката – 13.08.2025 г., с посочена сума за възстановяване, маркирана в зелен цвят.

За фалшивите писма от Здравната каса призовават гражданите да подават сигнали към НЗОК и компетентните органи за извършване на проверка, като предупреждават потребителите да не отговарят на подобни имейли и да не отварят линковете и файловете, прикачени към тях. Да бъдат изключително внимателни на кого и с каква цел предоставят личните си данни или банкова информация.

От началото на седмицата дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП работи по няколко сигнала за изтеглени средства от банкови карти след попълване на данни в отговор на полученото съобщение.

