Нова метаморфоза! Култовият ресторант „Паяка“, бивш банков офис в Благоевград, става магазин за дрехи

Някогашното бистро-ресторант „Паяка“ в Благоевград, става магазин за дрехи. В помещението на бул. „Св.св. Кирил и Методий“ са наредени щендери с якета и панталони, видя репортер на „Струма“. Макар все още да не е брандиран, по всичко личи, че магазинът скоро ще бъде отворен. Това ще е поредната метаморфоза на имота, който беше заключен близо 8 години.

Според търговци от съседни обекти, причината да бъде толкова време затворен са високите наемни цени. Последно на мястото на емблематичния комплекс, който се намира на супер локация – на кьошето при кръговото до Трето училище, имаше офис на „Прокредитбанк“. Банковият клон спря да работи през 2017 г., след което бе опразнен.

Разследване на „Струма“ тогава показа, че собственик на недвижимия имот е станал синът на бившия зам. кмет на Петрич Христо Георгиев, който през 2017 г. стана частен съдебен изпълнител и откри кантора във Варна. През същата година 26-годишният юрист Васил Георгиев се сдобива с апетитната хапка след серия прехвърляния на дружествени дялове на „Васмир“ ООД, която закупи имота на публична продан през 2013 г., проведена от частния съдебен изпълнител Шукри Дервиш. Дотогава той е собственост на благоевградския бизнесмен Спас Андонов, който през 2001 г. е закупен от фирмата на майка му. След нейната смърт Спас Андонов наследява фирмата, която пререгистрира, а имота дава под наем на банка „Алианц“. Благоевградският бизнесмен загуби имота, след като през 2013 г. е изнесен на публична разпродажба заради задължение от 24 000 лв. към фирма „Екотаб“ АД, закупила бившия Завод за картон и мукава в Кочериново. Тогава като купувач на преден план се появи името на софиянеца Юрий Андреев, представен като крупен инвеститор с участие в мол „Парадайс“ в София. Той също отдаде имота на бул. „Св.св. Кирил и Методий” под наем – за офис на „Прокредитбанк”.

Актуална справка в Търговския регистър показа, че Васил Георгиев притежава по-голямата част от дружествения капитал на „Васмир“ ООД от 10 000 лв. Неговият дял е 8000 лв., а 2000 лв. са на Елена Георгиева, която ги е придобила миналата година. Това е станало през месец май 2024 г., след като предишният съдружник и управител Божидар Новков е прехвърлил дружествения си дял на нея. Оттогава тя се води и управител на фирмата, чиято адресна регистрация е в Петрич.

Историята на фирмата показа, че седалището й се е променяло няколко пъти. Първата адресна регистрация е в благоевградския кв. „Еленово“ през 2011 г., но през 2013 г. Юрий Андреев я измества в София, след като един от първоначалните собственици – адвокат Владимир Васев, му прехвърля дела си от 4 лв. През 2014 г. софиянецът прехвърля своя дял на Стоян Липушлиев, брат на жената на бившия зам. кмет Христо Георгиев. След 3 месеца той прехвърля 2 лв. от дяловия капитал на Божидар Новков. През 2015 г. в един ден следва втора вълна от прехвърляния към Васил Георгиев, който получава дружествен дял на стойност от 3000 лв. както от Юрий Андреев, така и от Божидар Новков, или общо делът му нараства на 6000 лв. Той получава дял от 2000 лв. през 2017 г. от Юрий Андреев и става собственик на дял от 8000 лв., а другите 2000 лв. остават притежание на неговия бизнес партньор и съученик. През 2024 г. Божидар Новаков е прехвърлил своя дял от 2000 лв. на Елена Христова Георгиева и така фирмата става изцяло семейна собственост. Кой е новият наемател на имота, ползван в миналото за ресторант и банков офис, и дали ще разработи магазинът за дрехи, предстои да разберем.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






