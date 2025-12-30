НОВА МОДА! Посрещането на Нова година в Турция хит сред жителите на Югозапада

Над 200 души предпочетоха екскурзия до Истанбул с 3 нощувки и закуски за 295 лв.

Посрещане на Нова година в Турция се превърна в хит за жителите на Югозапада – това е направената констатация след разговор със собственика на туристическа агенция „Оазис-А“ Васил Ангелов.

„За нас, работещите в туризма, Новата година е свързана с особени предизвикателства, за да удовлетворим желанията на хората да бъдат на най-доброто и интересно място, на най-добрите цени, и така всяка година“, коментира В. Ангелов и направи равносметка за изминалата година.

Сред най-предпочитаните дестинации е именно Истанбул. От началото на 2025 г. досега най-големия град в Турция са посетили 2000 туристи, като всяка седмица са организирани по един-два автобуса.

„Клиентите ни се връщат изключително доволни от хотелите, обслужването и всичко съпътстващо една туристическа услуга, което е много важно за нас“, каза собственикът на „Оазис-А“ и допълни, че новогодишната оферта за Истанбул е „черешката на тортата”, като от агенцията са напълнили 5 автобуса, което е над 200 човека.

Основният пакет включва транспорт, три нощувки със закуски, водач по време на пътуването и престоя, пътни, гранични такси и медицинска застраховка.

Туроператорът разясни и че в дългогодишната му практика има само няколко подобни случая на толкова масова екскурзия с по 5 и 7 автобуса, но те не са били за Нова година. Така че тазгодишният интерес е действително рекорден.

В. Ангелов сподели и че организира екскурзии до Истанбул още от началото на 80-те години на миналия век. Тогава, по думите му, Турция била много зле, нямало пътища, инфраструктура, навсякъде се разнасяла воня… По време на 10-годишното си управление на страната Тургут Йозал сътворил чудеса, а сегашното ръководство също работило активно в тази посока и в момента Истанбул, както заключи туроператорът, е приказка. Освен разположението си на два континента градът предлага изключително атрактивни мероприятия. Едно от тях е посещението с корабче на Принцовите острови, което тази година е включено като допълнително предложение в офертата на „Оазис-А“. В пакета по желание са и целодневна панорамна обиколка „5 в 1” с автобус и екскурзовод из европейската и азиатската част на Истанбул, Златния рог, Босфора, кафе и фотопауза на най-високия хълм на града Чамлъджа, посещение на Пеещите фонтани… Предлага се и празнична новогодишна вечеря на яхта по Босфора, струваща 130 евро.

„Обичам да казвам, че Рилският манастир, Истанбул и Охрид колкото пъти и да ги посетиш, винаги има какво да видиш“, категоричен бе В. Ангелов.

Другата оферта на туроператорската агенция е посрещане на Нова година във Виница /Северна Македония/ за 670 лв. с включени две нощувки със закуски, празнична новогодишна вечеря с неограничена консумация на напитки, допълнителна вечеря с жива музика, неограничени напитки на 01.01., транспорт с лицензиран автобус, медицинска застраховка, ползване на минерален басейн, джакузи, сауна, солна стая, парна баня, хамам…

От голямо значение, както уточни В. Ангелов, е и музиката, затова и често водят диджей и музикалните вечери се радват на голям интерес.

„Политика на агенцията е високо качество при най-добри цени. Мое кредо е не да заведеш туристите просто да се наядат, а да им се предложи емоция”, каза туроператорът. Попитан какви са туристите – по-млади или пък по-възрастни, В. Ангелов сподели, че като цяло повече пътуват жени, но има и семейства, често с много малки деца.

„Имали сме деца на 4-5-6-годишна възраст, което си е за поощряване. И аз много често давам на тези семейства награди – безплатна почивка на базата ни в Гърция“, каза още В. Ангелов и пожела на всички здраве, благоденствие и успешна 2026 г.!

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА