НОВА НАДЕЖДА ЗА ОНКОБОЛНИТЕ В ЮГОЗАПАДА! МБАЛ ПУЛС – Благоевград откри най-модерното отделение по лъчелечение в региона 

Онкоболните пациенти в Югозападна България вече имат достъп до най-съвременна лъчетерапия в региона. МБАЛ ПУЛС официално откри ново отделение, оборудвано с една от най-модерните платформи за радиотерапия – линеен ускорител Halcyon на световния лидер Varian Medical Systems.

Новата технология позволява лечение с прецизност и скорост, каквито досега пациентите получаваха само в най-големите центрове в страната.

„Halcyon предлага бързо, щадящо и изключително точно лъчелечение. Насочваме лъчението директно в тумора, като максимално щадим здравите тъкани. Това означава по-малко странични ефекти и по-голям комфорт за пациента“, коментира д-р Веселин Любомиров, началник на отделението по лъчелечение.

„С откриването на новите онкологични отделения в ПУЛС, пациентите в региона ще получат възможност за бърза и качествена медицинска грижа. Това ще осигури на повече хора достъп до ранна диагностика и лечение. Нашата цел е терапията на всеки пациент да бъде на академично ниво“, допълни д-р Цветелина Иванова, специалист по лъчелечение.

Зад работата с апарата стои специално обучен екип от лъчетерапевти, медицински физици и лаборанти, които съчетават дългогодишен опит с отдаденост към пациентите.

С въвеждането на тази иновация МБАЛ ПУЛС не просто инвестира в техника, a инвестира в живота и надеждата на стотици семейства от региона.





