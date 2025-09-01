Нова организация на движението подлуди шофьорите! Жестоки задръствания на пътя за София

Нова организация на движение подлуди буквално шофьорите, пътуващи всеки ден от Перник към София. След ремонта в района на Драгичево, маркировката е обърната и вече движението към столицата става само в едно платно, а не както до сега – в две. Две пък са сега лентите от София към Перник. Заради новата организация на движение, перничани сутринта се редиха в огромно задръстване, което започваше още от спирка „Метал“ на външноградската магистрала. Подаден бе сигнал и до АПИ за проблема. Предстои да бъде въведено реверсивно движение, но кога ще стане това, все още не е ясно.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





