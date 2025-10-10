Нова подвижна сцена и модерна техника дава нов облик на събитията в Сандански

Сандански е град с дълбоки традиции, богата култура и наситен календар от събития. През годините той се утвърди като притегателно място за спорт, култура и изкуство, където местни жители и гости от страната и чужбина намират вдъхновение и сцена за изяви.

В тази посока е и стъпката, която предприе Община Сандански, която спечели проект „Инвестиции за публично ползване на туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура в община Сандански“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони чрез МИГ Сандански.

Най-очакваната придобивка е подвижната покрита сцена, която е с размери 6 х 6 х 5 метра. Съоръжение, което ще даде нов облик на празниците и културния живот в града.

Същевременно ще се оптимизира бюджета, тъй като няма да се налага наемането на оборудване и сцена за събития.

Освен мобилната сцена, по проекта са включени и:

• Професионални прожектори и осветителна техника, които ще осветяват вечерните прояви;

• Озвучителна техника за професионален звук на всички културни и други прояви;

• Туристически и информационни табели, които ще ориентират посетителите към маршрути, пътеки и забележителности.

С новото оборудване Сандански ще обогати културния си календар, ще привлече повече туристи и ще даде още по-ярък израз на богатите си традиции и съвременни прояви.