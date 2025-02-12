Нова порция пияни джигити по пътищата в Пиринско

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 11.02.2025 г. около 13:45 часа по бул. „Европа“ в гр. Сандански, 48-годишен мъж от с. Лиляново, общ. Сандански е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 0,97 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 11.02.2025 г. около 23:27 часа по пътя между с. Копривлен и гр. Хаджидимово, 33-годишен мъж от гр. Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „Мини Купър“ с наличие на 1,57 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 12.02.2025 г. около 00:40 часа по пътя между с. Баня и с. Горно Драглище, 26-годишен от с. Горно Драглище е управлявал лек автомобил „Пежо“ с наличие на 2,04 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.