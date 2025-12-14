Нови правила: Задължителен тест за алергии преди всяко боядисване, на козметик – след бележка от лекар

Нови правила за работа на фризьори, козметици и татуисти въвежда министерството на здравеопазването.

Наредба предвижда задължителен тест за алергии преди всяко боядисване, а при обрив посещението при козметик например да е след бележка от лекар, че не сте заразен.

Как браншът реагира на новостите?

С 27 години стаж като козметик Марияна Александрова е изпълнявала какви ли не изисквания, за да работи.

„Идват от РЗИ тук и започват – три тоалетни, три бани, четири мивки – ама чакайте, ние нито сме обществена баня, нито сме обществена тоалетна тук. И съответно има нови наредби, но старите наредби остават“, коментира тя.

Последната наредба, публикувана за обществено обсъждане, праща клиент с обрив например – на лекар, преди да легне на козметичната кушетка. За Станимира Миткова, която ползва козветични услуги всеки месец, това е недопостимо.

„Може да имам нещо, което не искам да споделям, и да минавам през личния лекар преди козметик за бележка, не е нормално за мен“, казва Станимира Миткова, клиент.

В съседния салон фризьорите също са притеснени от изискването за тест за алергии преди всяко боядисване.

„Това е безумие. Абсолютно“, казва Даниела Тенчева.

Според Биляна Георгиева, която току-що се е боядисала, подобно презастраховане не е от полза.



„Не бих казала, че средата ще бъде по-безопасна по този начин за мен. Бих казала, че би усложнило работата както на фризьорите, така и на лекарите“, коментира тя.





И обратно в козметичния салон, където пак по новите пправила, всичко тук трябва да се стерилизира.

„Това , което г-н министърът предлага – той или никога не е ходил в салон, или е ходил поне преди 30 години в салон. Какви стерелизатори? Ние повече от 20 години, работим само с консумативи за еднократна употреба, Еднократен чаршаф, еднократни кърпи, кое да стерилизирам? Кое да занеса на обществена пералня да се пере“, коментира Марияна Aлекснадрова.

Новата наредба предвижда още услугите в салоните за красота да се извършват само от лица с професионална квалификация. Посочва се и минимална квадратура в помещенията, задължително разстояние между работните места и стаи за отдих.btv