Нова спортна площадка в Петрич откри гимнастикът Йордан Йовчев

Нова площадка с фитнес уреди в Петрич ще радва активните хора и тези, които искат да започнат да спортуват. Тя се намира в кв. „Дълбошница“, разполага с модерни уреди за тренировка и с ударопоглъщаща настилка.



Най-добрият български гимнастик Йордан Йовчев участва в церемонията по откриването и освещаването на новата фитнес площадка. Пред петричани Йовчев каза, че подобни стъпки са необходими, но за съжаление все по-малко такива инвестиции се правят:

„Много е важно децата да спортуват и отговорно да пазят. Нашият личен пример също е важен“.

Кметът на общината Димитър Бръчков посочи, че новата спортна придобивка ще бъде още една добра възможност за активност на петричани.

„Огромна чест е на откриването на площадката да посрещнем и най-популярния български гимнастик Йордан Йовчев, защото така моментът става още по-запомнящ се. А и не само – мотивацията да се използва площадката пълноценно ще бъде определено още по-голяма, имайки предвид неговите постижения и дух“.

Трима свещеници осветиха новата фитнес площадка в Петрич. Йордан Йовчев помогна на няколко деца първи да направят кратка тренировка на фитнес уредите.

ИВАН ИВАНОВ