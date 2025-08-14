Нова спортна площадка изгради община Сандански в парк „Свети Врач“

Изцяло нова спортна площадка изгради община Сандански в сърцето на парк „Свети Врач“. Тя се намира в непосредствена близост до новоизградения Младежки център.

Пространството е замислено като отворена зона за отдих и активни тренировки на открито.

Новата площадка предлага модерни уреди за функционални тренировки и калистеника и удобна специализирана настилка за повече безопасност и комфорт.



Мястото допълва цялостната визия на парка и създава естествена връзка с Младежкия център, превръщайки района в притегателна точка за активен и здравословен начин на живот.

В дух на устойчивост и отговорно управление, старите спортни уреди няма да бъдат изхвърляни – те ще бъдат преместени и използвани на друга площадка. Същевременно новата площадка ще бъде надграждана поетапно с допълнителни съоръжения и подобрения, съобразени с нуждите и обратната връзка на активните ползватели, заявиха от общинската администрация.

ИВАН ИВАНОВ





