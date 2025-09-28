Нова спортна площадка се изгради в СУ „Никола Вапцаров“- Петрич

С нов спортен терен за часовете по физическо възпитание разполага вече СУ „Никола Вапцаров“ в град Петрич.
Изграждането се реализира по Национална програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони 2021 – 2027 година на МОН.
Игрището е за мини футбол с изкуствена тревна настилка.
Директорът на СУ „Никола Вапцаров“ Нина Попова благодари на предшественика си Живко Тулевски, на екипа на кмета Димитър Бръчков за пълното съдействие при подготовката на документите и осигуряване на съфинансиране, подкрепено от общинските съветници, и на фирмата, изпълнила обекта.
„Сбъдна се още една мечта на Вапцаровци“ – каза Нина Попова.
Зам.-кметът инж. Минка Салагьорова допълни, че всички проекти на училища от община Петрич са получили одобрение за финансиране по програмата, което е огромен успех, постигнат с работа в екип – на администрацията и на училищните директори.
Новата придобивка беше благословена от отец Иван.
По-късно се изигра демонстративен мач между отбора по футбол на СУ „Никола Вапцаров“ и отбор от ДЮШ на ОФК „Беласица“.
По-добри условия за децата на община Петрич!