Нова спортна площадка се изгради в СУ „Никола Вапцаров“- Петрич

С нов спортен терен за часовете по физическо възпитание разполага вече СУ „Никола Вапцаров“ в град Петрич.

Изграждането се реализира по Национална програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони 2021 – 2027 година на МОН.

Игрището е за мини футбол с изкуствена тревна настилка.

Директорът на СУ „Никола Вапцаров“ Нина Попова благодари на предшественика си Живко Тулевски, на екипа на кмета Димитър Бръчков за пълното съдействие при подготовката на документите и осигуряване на съфинансиране, подкрепено от общинските съветници, и на фирмата, изпълнила обекта.

„Сбъдна се още една мечта на Вапцаровци“ – каза Нина Попова.

Зам.-кметът инж. Минка Салагьорова допълни, че всички проекти на училища от община Петрич са получили одобрение за финансиране по програмата, което е огромен успех, постигнат с работа в екип – на администрацията и на училищните директори.

Новата придобивка беше благословена от отец Иван.

По-късно се изигра демонстративен мач между отбора по футбол на СУ „Никола Вапцаров“ и отбор от ДЮШ на ОФК „Беласица“.

По-добри условия за децата на община Петрич!





