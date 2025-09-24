Нова уникална находка: И торсът на Херакъл е открит на Хераклея Синтика

И торсът на Херакъл е открит на Хераклея Синтика. Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica.

Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински продължава търсенето на форума на Хераклея Синтика.

Все още има надежда и за останалите части от тялото, но най-важно е да бъде намерена главата на статуята.

Припомняме, че фрагмент от статуята на Херакъл е отрит при разкопки в античния град. Смята се, че става въпрос за горната част на бедрото на скулптурата.

В края на август в източния край на форума на Хераклея Синтика, екипът на професор Вагалински откри дясната ръка на статуята.

Според него е сигурно, че ръката е на Херакъл, тъй като се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака – неизменен атрибут на този митичен герой.





