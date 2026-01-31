Нова цена на услугата „Доставка на вода за напояване“

В края на поливен сезон 2024 г. от страна на „Напоителни системи” ЕАД и МЗХ започна проучване и работа по подготовка на Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по отношение доставката на вода от „Напоителни системи“ ЕАД, с оглед трайно редуциране на цената на услугата към водоползватели, за което да бъде получавана компенсация за несправедливата финансова тежест за дружеството.

Съответно в „Държавен вестник”, брой 54 от 04.07.2025 г., бе обнародвано изменение в Закона за водите, с което задължението за извършване на услугата от общ икономически интерес за доставяне на вода за напояване се възлага на „Напоителни системи“ ЕАД чрез договор от министъра на земеделието и храните. В изпълнение на §4г от Закона за водите, с договор от 04.12.2025 г. от страна на Министерство на земеделието и храните на „Напоителни системи“ ЕАД е възложено извършване на услуга от общ икономически интерес за доставяне на вода за напояване (УДВН) на територията на Република България със срок на действие 5 години. Съгласно договорните клаузи, ежегодно в срок до 20 декември на текущата година „Напоителни системи“ ЕАД следва да представи информация за прогнозното количество поливни площи в декари и предложение за цена на услугата. Предвид че по отношение на 2025 г. срокът бе до 15.12.2025 г., дружеството е внесло необходимата документация в МЗХ за сезон 2025 г. и е издадена нова заповед за цената на услугата за 2025 г. и 2026 г. Предложената цена за услугата вече е еднокомпонентна, определена за доставен обем вода, единствено разграничена по това, дали се доставя гравитачно или помпено, независимо от вида на отглежданите култури и независимо от височината на помпеното повдигане. При определянето й в разходите на дружеството, които се изчисляват по приетата с ПМС №270/28.11.2025 г. методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи” ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на услуга от общ икономически интерес за доставяне на вода за напояване на територията на Република България, се калкулират единствено разходи, отнесени към размера на напояваните площи, до които се доставя вода, без да бъдат включвани разходите на дружеството за иззетите водни маси /вкл. такси към МОСВ/.

Заповедта за цената на услугата е достъпна на интернет страницата на „Напоителни системи“ ЕАД. За гравитачно доставяна вода тя е в размер на 0,025 лв./куб.м (0,0128 евро/куб.м), а за помпено доставяна вода – 0,038 лв./куб.м (0,0194 евро/куб.м). Съответно до 19.12.2025 г. „Напоителни системи“ ЕАД преизчисли дължимите суми по сключените договори за доставка на вода за поливен сезон 2025 г. съобразно новите цени и на всички водоползватели, заплатили за услугата по старите цени, бяха издадени кредитни известия и върнати надплатените суми, а водоползвателите, които при обявяване на новата цена все още не бяха заплатили за услугата, имаха възможност да я заплатят по новите цени, без към последното да се начисляват лихви за забавени плащания.

ИВАН ПЕТРОВ