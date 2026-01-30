Новина от последните минути: Пускат в експлоатация Второ ОУ в Благоевград

Кметът на община Благоевград Методи Байкушев съобщи, че е получил информация, че е издаден акт 16 за реконструкцията на Второ ОУ „Димитър Благоев“ в Благоевград. Това означава, че сградата вече може да се експлоатира. Той благодари на родителите за търпението, на екипа на Второ училище, на администрацията, както и на строителите за свършената в срок работа.

Учениците и учителите ще влязат в обновената сграда в началото на втория учебен срок – 3 февруари.

Очаквайте подробности във вестник „Струма“