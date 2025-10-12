Новият Лео! Ди Каприо бесен – млад хубавец го засенчи

Леонардо ди Каприо отново е в центъра на клюките, но този път не заради ново младо гадже или парти на яхта, а заради изненадваща физическа трансформация. 50-годишният актьор е свалил над 13 килограма и си е върнал момчешката фигура от времето на „Титаник“. Но какво стои зад тази промяна?



Според слухове причината е не толкова здравословна, а чиста суета. През последната година Холивуд е обсебен от младия актьор Кристофър Брайни – звездата на хитовия сериал „Лятото, в което станах хубава“. Феновете и медиите не спират да го сравняват с младия Ди Каприо от 90-те, а социалните мрежи са залети със снимки, на които Брайни е наричан „новия Лео“.



И докато сравнението изглежда безобидно, то се превърнало в сериозен удар по самочувствието на носителя на „Оскар“. Още повече че настоящата му приятелка – италианският модел Витория Черети – открито е признавала, че е фенка на Брайни и дори е гледала сериала с възторг. Чашата обаче преляла, когато накарала и Лео да го гледа. Близки до двойката твърдят, че това е подействало като студен душ на Ди Каприо.



„Той е свикнал винаги да бъде секссимволът, мъжът, по когото всички момичета въздишат. Да чуе, че приятелката му се прехласва по някакъв младеж, и то негово копие – това го жегна повече от всичко“, коментира източник от холивудските среди.



Ди Каприо, известен със своето спокойствие и апатия към хорското мнение, този път реагира различно. Престана да се появява по папарашки снимки с коремче, започна стриктен хранителен режим и фитнес програма. Резултатът е видим – свалени килограми, свежо лице и фигура, която напомня за славните години на „Ромео и Жулиета“.



Любопитното е, че за първи път от много време насам Лео прави подобна промяна не за роля, а за личния си имидж. „Не иска да бъде възприеман като остаряла версия на себе си. Иска пак да е номер едно, не някакво сравнение“, добавя друг източник.



В Холивуд вече се шушука, че Ди Каприо е започнал своеобразна „битка за секссимвол №1“ – този път не с колегите си от поколението на Брад Пит и Джордж Клуни, а с новата млада вълна актьори, олицетворявана от Кристофър Брайни.



Това накара старата генерация фенове отново да обърнат очи към актьора и повечето бяха очаровани от бързата промяна в него. Според други обаче Лео се е възползвал от нова формула на препарата Оземпик, който е допринесъл за бързото възвръщане на младежката му фигура.Ретро.бг