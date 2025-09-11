Новият модел за такса „смет“ удря сериозно ресторантьорите в Благоевград, ще плащат за всеки стол, генериращ отпадък

Кметът Методи Байкушев: Ще има преразпределяне на тежестта на плащанията, декларациите за ползвателите на имота ще се проверяват

Новият модел за определяне на такса „битови отпадъци“ съобразно броя на ползвателите, който ще бъде въведен догодина, ще доведе до голяма промяна. Очертава се съществено преразпределяне на такса „смет“ за физическите и юридически лица, които до края на 2025 г. трябва да са подали декларация в община Благоевград за броя на ползвателите на имотите. Това заяви кметът на Благоевград Методи Байкушев, който коментира пред медиите текущи задачи и приоритети в развитието на общината. Една от тях е подготовката на общината за новия модел „замърсителят плаща”, по който ще се определя такса “битови отпадъци“. Това ще рефлектира върху джоба на благоевградчани, и то няма да е еднозначно. Собственици на жилища в централна градска част, в които има по един-двама човека или са напълно необитаеми, ще плащат по-малко за „смет“, тъй като таксата няма да е обвързана с данъчната оценка на имота, както е досега. Жителите в кварталите и селата, които досега плащаха по-малко заради по-ниска данъчна оценка на имота, сега ще се таксуват еднакво, на база брой ползватели. Това се отнася и за юридическите лица, които притежават имоти. Общината е избрала всеки ползвател на имот да плаща по две направления. За сметосъбиране и сметоизвозване таксата за битови отпадъци ще се изчислява на база броя ползватели на имота. За третирането и депонирането на отпадъци, разходите за чистота на обществените места и нерегламентираното изхвърляне и събиране на отпадъците таксата ще бъде изчислявана на база площта на имота.

От началото на октомври до края на годината всеки един собственик на имот или ползвател с учредено право на ползване е задължен да подаде декларация за броя ползватели на имот, било в деловодството на общината, или онлайн с електронен подпис. Всяка една декларация подлежи на корекция за броя ползватели на имота – ако те намалеят или се увеличат. Декларациите ще се проверяват служебно, каза кметът и уточни, че ако един апартамент например е отдаван под наем, но е декларирано от собственика, че в имота никой не живее, то по сметките за ток и вода ще стане известно дали деклараторът е подал невярна информация. Общински служители ще извършват и проверки на място.

Промяната ще засегне сериозно заведенията за обществено хранене- ресторанти, пицарии и кафенета, тъй като такса „битови отпадъци“ ще се определя на база ползватели, или на брой седящи места. Те ще плащат за всяко място, което генерира отпадък – без значение дали заетата със столове площ е външна или вътрешна. „Повечето от заведенията са под наем и трябва да се разберат със собствениците на имоти, които ще декларират броя на ползвателите“, посочи кметът. На въпрос на „Струма“ как ще се определя броят на клиентите и реалната заетост и няма ли да се стигне до брожения сред ресторантьорите и скок на цените, кметът отговори, че всяка голяма промяна предизвиква брожения сред обществото. Този модел на такса „битови отпадъци“ е определен от законодателя, и засяга всички общини в страната, макар че се чуват слухове за отлагане. Община Благоевград обаче търси варианти и умува върху въвеждане на коефициенти за заведенията, като предстои да бъде проведена широка дискусия в тази връзка.

„Ще има преразпределение на тежестта на плащане“, каза Байкушев и уточни, че таксата всяка година ще се променя. Тя ще бъде плаваща и се поставя край на практиките досега кметът да не вдига дълги години данъци и такси или да бъдат увеличени изведнъж. Причината за различните такси всяка година е заради това, че изчисляването на такса „битови отпадъци“ ще е спрямо план-сметката на общината за всяка календарна година, т.е. общите разходи на общината, разделена на броя ползватели на имоти.

Законът трябва да е изграден на база равнопоставеност за гражданите, а не политическите решения на един кмет, каза още Байкушев. Той посъветва собствениците на имоти да декларират наемателите си, а онези, които са имали преди години такива и не са ги дерегистрирали, да го направят. По този повод кметът посочи, че общината провежда активни действия за изчистване на регистрации на жители на Северна Македония.

Припомняме, че, за да получат български паспорти, те трябва да имат адресна регистрация в България. Стотици македонци имаха един и същи адрес, като най-драстичният беше в с. Бело поле, при който над 600 души бяха записани на трафопост. Над 6000 македонци с българско гражданство са били дерегистрирани и записани на служебния адрес на общината на ул. “Арсени Костенцев“, добави кметът Байкушев и уточни, че този процес тече от началото на неговия мандат. Около 800 бивши студенти, регистрирани в студентските общежития на ЮЗУ, също са били дерегистрирани в започналия процес на „прочистване“ на адресите.

Акцент бе поставен и върху текущите ремонти на уличната мрежа в Благоевград. Кметът призна, че ремонтът в карето улици зад Операта се е проточил във времето и е създал неудобства на граждани и бизнеса, за което хората са прави да недоволстват. Причината за забавянето е, че държавата бави плащанията, а средствата за ремонтите в общините са по проекти с държавно финансиране, което е включено в националния бюджет. „От 9,7 млн. лв. по проекти за ремонти сме получили 2,4 млн. лв. Последно сме заявили през декември миналата година над 7 млн. лв. плащания, които не сме получили. От правителството уверяват, че ще ги преведат. Знаем, че има недостиг в държавния бюджет, опитваме се да поддържаме добрия диалог и със строителите и благодаря, че ще завършат ремонтите, докато изчакват плащанията”, каза кметът.

Той разясни, че държавата е забранила проекти да се покриват чрез кредити. „Ако го направим, плащането ще остане за наша сметка, затова ни остава само да чакаме, обясни Байкушев. Може би знаете, че през тази година се измени и Законът за държавния бюджет, като практически на общините беше забранено да финансират тези проекти, включително и със заеми, така че ние и това не може да направим. Именно заради това поддържаме добър диалог с фирмите и търсим начин със собствени средства, с малки, частични плащания, да осигурим плащания, така че да не се спира, докато чакаме големите плащания от страна на МРРБ. По тези проекти за ВиК ремонти и цялостна инфраструктура се очакват 7 млн. лв. Надяваме се, че държавата ще ни позволи да изпълним този ангажимент“, каза кметът. От МРРБ обаче на срещата заявили, че в момента приоритет са ВиК ремонтите и най-напредналите проекти, каквито има в Благоевград. Кметът добави, че ремонтът на 4-те улици зад Операта върви към финална фаза.

Пред приключване е и ул. „Промишлена“, където имаше забавяне заради изместване на водопровода на Бирената фабрика, но сега се извършват работи по тротоарната настилка. През октомври се очаква да започне укрепване на срутището по пътя Благоевград за Картала.

В ход е подготовката на училищата за 15 септември, обновена е пътната маркировка и почистени околните пространства около тях. 735 първокласници ще влязат в класните стаи другата седмица. Заради забавяне на ремонта във Второ ОУ, учениците ще започнат учебната година в други 3 училища, но уверенията са това да бъде закратко и след октомври да се върнат в обновеното училище.

От 90 детски площадки в общината, са извършени спешни ремонти на 27 от тях, като се изграждат и 5 напълно нови. Една от тях е площадката при стадиона, изгражда се изцяло нов скейт парк с фитнес уреди и детска площадка на ул. „Даме Груев“, както и в кв. „Струмско“. През октомври започва ремонтът на басейна в жк „Еленово“, като средствата са осигурени от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, ще приключи през месец май догодина. През това време децата от плувните отбори ще тренират на басейна в Симитли, след постигната договорка с концесинонера на плажа, и ще бъдат извозвани с микробуси.

Кметът подчерта, че са предприети промени в общински наредби във връзка с приемането на еврото, като цените на таксите и услугите са в двете валути. В текущата и в предстоящата за въвеждане деловодна система на община Благоевград са заложени цените в лева и евро, които ще се изписват в платежните документи. Скоро общината ще премине на изцяло електронен вътрешен обмен на документацията, така че ще станем дигитална община, заяви кметът. „Срокът е до края на годината. Настроени са посттерминалите на гишетата и вече е дадена възможност за плащане с международни карти. Навсякъде има посттерминали. Следващата стъпка ще е навсякъде да може да се плаща и в брой, за да не се налага на едно място да платиш, да се върнеш, тоест да не се редиш на три опашки. Изработили сме нови бланки за всички административни услуги с цени в лева и евро. В договорите за наем и електронните фишове за глоби на инспектората също ще се изписват двете валути.

Днес в 10 ч. ще бъде проведена информационна кампания за въвеждане на еврото в Благоевград. В зала „22 септември“ ще дойдат министри, ще има светлинно шоу с дронове. „Въвеждането на еврото е една изключително добра мярка както политически, така и икономически за нашата държава. Адекватната информираност на гражданите е от ключово значение, за да се преодолеят страховете. Истината е, че всичко или почти всичко ще се случи автоматично, гражданите няма да има нужда да правят каквото и да е било. Плюс че имат достатъчен срок – средствата, които притежават в брой, да обменят напълно безплатно в българските банки. Предстои една добра стъпка, няма място да се страхуваме и притесняваме. Трябва да се радваме, че ставаме част от това малко и сплотено европейско семейство“, категоричен е кметът.

