Новият наставник на „Беласица“ Ж. Желев очаква реакция в тима след лошите резултати

Намирайки се в серия от 3 поредни загуби, вчера „Беласица“ се отправи на второ тежко пътуване от 1100 км до Разград и обратно след аналогичния поход до Дунава миналата седмица. Трасето на комитите този път минава през Велико Търново, снощната си тренировка те проведоха на стадион „Стамо Костов“ в Попово. Единственият отсъстващ в дебюта на новия петрички наставник Живко Желев е оперираният Атанас Карачоров. За днешната визита на „Лудогорец II“ в състава след наказания се завръщат Мартин Тодорски и Димитър Яръмов, травми и контузии преодоляха вкупом Валентин Костов, Ядам Сантана и Иван Марчев. Бразилецът Тони Пасос също попадна в групата, но ще бъде използван само в наложителна ситуация, в автобуса не се качи нападателят Виктор Янев.

След 2 мача на трибуните капитанът В. Костов ще изведе „Беласица“ на „Гнездо на орли“ Повече от месец след ексцесиите в Горна Оряховица наказанието на М. Тодорски (вдясно) изтече



„Знам, че настоящият ми тим не е печелил точки в Разград. И „Етър“ не беше побеждавал там, докато не бихме с 2:0 миналия ноември. Искам да видя искра, реакция след лошите резултати, време е на първа стъпка към измъкването от дъното на класирането. Кристина Георгиева ми е свирила 2 мача, имаме победа и загуба при нея. Справи се на ниво, надявам се и в понеделник да се покаже като безпристрастен съдник“, коментира на тръгване Ж. Желев.

Междувременно „Бела“ прати в „Септември“ (Сим) 19-годишните Антон Попов и Христослав Ячев, които веднага бяха картотекирани.

Испанецът Я. Сантана също е на линия след контузията от мача с „Вихрен“

„Преотстъпени са до зимата в Симитли, после ще се завърнат, за да проведат подготовка с нас. Двамата са много талантливи и съвестни момчета и целта е да натрупат повече игрови опит в мъжкия футбол. Тази година те излязоха от юношеска възраст и не можем да ги ползваме във формацията на старшата. В първия отбор имат епизодични изяви и по тази причина преценихме, че ще е по-добре да играят мачове тези 3 месеца и да се върнат вече готови да се преборят за място при мъжете“, обясни ситуацията спортният директор на комитите Герасим Заков.

Т. Пасос ще влезе само в краен случай днес



В навечерието на домакинството с петричани ръководството на „Лудогорец“ прие оставката на треньора на дубъла Захари Сираков. Той пое отговорността след поредицата от 5 поредни загуби, пикът на които бе тежкото поражение от „Фратрия” с 0:5 в последния кръг на Втора лига. Отборът временно ще бъде воден от Тодор Живондов, който към момента е оперативен директор на детско-юношеската школа на клуба. Живондов има сериозен опит като наставник на разградския дубъл, тъй като го ръководеше в периода 2019-2023 г., преди да стане асистент на Георги Дерменджиев в първия тим. Без съмнение, пловдивчанинът, който е сред фаворитите на Кирил Домусчиев, ще иска да направи запомнящо се завръщане, което вещае преливане на солидна доза кръв от шампиона към закъсалата формация от „Гнездо на орли“, която е предпоследна в класирането, изпреварвайки единствено днешните си гости.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





