Новият наставник на „Беласица“ Ж. Желев: Реших да дойда в Петрич, защото е футболен град

Новият старши треньор на „Беласица“ Живко Желев е 4-ият поред наставник, който поема бяло-червените, откакто клубът оперативно се управлява от спортния директор Герасим Заков. Роден е в Стара Загора преди 46 г., в активната си футболна кариера е играл за „Берое“, „Литекс“, „Олимпик“ (Тетевен), „Славия“ и „Верея“, в чуждестранния си период е минал през румънските „Оцелул“ и „Стяуа“, азербайджанските „Интер“ (Баку) и „Симрук“. Започва като играещ треньор във „Верея“, бил е асистент в дубъла на ЦСКА и старшия на „Ловеч“ на два пъти, „Янтра“ и „Етър“, като напусна болярите точно месец преди да се захване с „Беласица“. Като футболист е шампион и носител на купата на България с „Литекс“, има 7 мача за националния отбор, притежава треньорски лиценз „УЕФА Про“. Със специалиста, който се обвърза до края на сезона и ще работи със заварения спортно-технически щаб, разговоряме на старта на петричката му авантюра с акцент върху неговата визия, как бяло-червените могат да излязат от налегналата ги емоционална и игрова криза, материализирана в последното място, което те заемат във Втора лига, без победа, след 1/3 от есенните мачове.

Новият старшия на „Бела“ смята, че с усилията на хората от щаба му /сн. 1/ и подкрепата от трибуните /сн. 2/, петричките играчи /сн. 3/ съвсем скоро ще надигнат глави



– Честито назначение, г-н Желев! Лесно ли взехте решението да поемете тим, който стартира по незапомнено лош начин във Втора лига?

– Поех „Беласица“, защото отборът ми направи много добро впечатление през миналия сезон, когато гостувахме на стадион „Цар Самуил“ с „Етър“ /б.а – тогава „Беласица“ победи с 2:0 с голове на Т. Аксел и Д. Иванов/. Убеден съм, че независимо от лошия старт, петричкият тим има потенциал, който с общи усилия ще опитаме да развием. Сигурен съм, че мястото, което тимът заема в момента, не му прилича и ще направим всичко възможно да го напуснем възможно най-скоро. Да, клубът беше напуснат от 5-6 основни футболисти през лятото, но вярвам, че тези, които останаха, пък и новопривлечените, имат какво повече да покажат в следващите мачове. От тази гледна точка решението да дойда в Петрич, който е традиционно футболен град и публиката горещо подкрепя своите, не беше трудно.

– Кои са първите стъпки, които смятате да предприемете по пътя към стабилизиране на „Беласица“?

– Търсим подобрение в игровото представяне във всички фази – защита, преход, организация на атаката и завършването й. По този план работим още от първия ден на пристигането ми. Вече проведохме 3 съвместни тренировки и вярвам, че промяната ще се усети скоро.

– Трансферният прозорец е затворен, но какво е усещането Ви, има ли нужда отборът от селекция и на кои постове?

– Нужда от освежаване винаги има. Друг е въпросът дали клубът има възможност за привличането на футболисти с конкретни профили, защото аз съм против да вземат играчи на парче, колкото да се попълва бройката. И да, сега можем да привличаме само свободни агенти, което пък ще означава, че съответният играч няма да е в добро състояние и с нарушен игрови ритъм, тъй като известно време е бил без отбор и вероятно не е тренирал пълноценно. В постоянна връзка съм с Герасим Заков, вчера /б.а. – в сряда/ имах среща с кмета Димитър Бръчков, в чиято подкрепа за отбора се убедих от първо лице, така че съм оптимист за бъдещето.

– Калкулирахте ли вече колко точки трябва да спечелят комитите в оставащите есенни мачове, за да посрещнат зимната пауза сравнително спокойно?

– Пълно спокойствие няма да има, защото групата е тежка и всеки мач е като финал. Не се наемам да прогнозирам с конкретни цифри, важното е активът ни да е достатъчен и футболистите да си вършат по-спокойно работата. Опитът ми сочи, че когато си под напрежение и всеки мач, жаргонно казано, е на живот и смърт, качеството неминуемо пада, пък и емоционалната амортизация тогава е най-осезаема.

– Какво си спомняте от визитите на „Царя“ с „Литекс“ в последния елитен период на „Беласица“, когато Вие печелехте титли и купи с оранжевите?

В Петрич винаги се е играло трудно. Не само „Литекс“, но и „Левски“ и ЦСКА са си тръгвали от „Цар Самуил“ с наведени глави. На никого не му беше приятно да излезе пред френетично подкрепящите домакините трибуни и по тази причина доста тимове са си тръгвали оттук с развалено настроение. Затова сега ние от щаба трябва да върнем доброто настроение на нашите момчета. Защото е видно, че след домакинската загуба от „Вихрен“ гардът доста е паднал и това е разбираемо. С подобрено самочувствие, върхова работоспособност и желание за изява се надявам негативният старт и сериите от загуби съвсем скоро да останат само лош спомен.

Разговаря СТАНЧО СТАНЧЕВ





