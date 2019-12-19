Новият режим на водата в Перник влиза в сила от утре, 20 декември. Засега заради водната криза бяха освободени шефът на ВиК-Перник Иван Витанов и областният управител Ирена Соколова. А Специализираната прокуратура продължава да търси има ли виновни.

Ето я заповедта на кмета на общината:

На основание чл.41 ал.4 , във връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, както и писмо изх.№ 2398/19.12.2019 г. на Управителя на „В И К“ ООД-Перник, се въвежда

временно режимно водоподаване, считано от 20.12.2019 г. към потребителите в следните населени места:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С.БУЧИНО, С. ЛЮЛИН, С. ДИВОТИНО, С. МЕЩИЦА,

С. ВИТАНОВЦИ – Водоподаване: от 14:00ч. до 22:00ч.; Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 14:00ч.;

2. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДОЛНО ДРАГИЧЕВО, С. ГОРНО ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ – Водоподаване: от 06:00ч. до 21:00ч.; Преустановяване на водоподаването: от 21:00ч. до 06:00ч.;

3. КВ. „ЦЪРКВА“ – Ниска част: – Водоподаване: от 19:00ч. до 08:00ч.; – Преустановяване на водоподаването: от 08:00ч. до 19:00ч.;

4. КВ. „ЦЪРКВА“ – Висока част: Водоподаване: от 09:00ч. до 19:00ч.; Преустановяване на водоподаването: от 19:00ч. до 09:00ч.;

5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“, КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“ Водоподаване: от 15:00ч. до 23:00ч.; Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 15:00ч.;

6. КВ. „КАЛО“ С.РУДАРЦИ Водоподаване: от 08:00ч. до 20:00ч.; Преустановяване на водоподаването: от 20:00ч. до 08:00ч.;

7. ГР. БАТАНОВЦИ, КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С. ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ Водоподаване: от 14:00ч. до 22:00ч.; Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 14:00ч.;

КМЕТ:

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

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