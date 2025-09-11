Новият сръбски треньор на „Политехника“ дебютира срещу ЦСКА за купата на Дупница

Баскетболният сезон ще бъде открит с традиционната надпревара за купата на Дупница. В поредното издание, освен домакините от „Политехника“, участие ще вземат мъжките отбори на ЦСКА, „Ботев 2012“ (Вр) и „Видабаскет“. Дупничани излизат срещу армейците в първия полуфинал в събота от 16.00 ч., а два часа по-късно за място на финала спорят тимовете от Враца и Видин.

Битката за трофея е насрочена за 16.00 ч. в неделя, а 2 ч. преди това е двубоят за трета позиция. Това ще бъде повторен дебют начело на мъжкия тим на новия сръбски треньор на „Политехника“ Александър Драгичевич-Бата.

„Политехника“ приветства новия сръбски треньор Преди 3 г. Ал. Драгичевич бе представен с много надежди като шеф на детско-юношеската школа на „Евробаскет“, ала работите му в Благоевград стигнаха до задънена улица



Преди броени дни той официално пое дупнишкия тим, като ще тренира и „Б“ отбора. „Той също така ще бъде до младите таланти в школата, за да им предаде своя опит, страст и любов към играта. Сезонът обещава да бъде незабравим – с Бата начело „Политехника“ е готова за битки, победи и нови върхове“, представиха специалиста дупничани. Междувременно, както в събота, така и в неделя, по време на купа „Дупница“ ще има контролни срещи на различните юношески формации на лилавите. Техни съперници в спарингите са „Септември“ (Сф) при 16-годишните девойки, „Велбъжд“ при 14-годишните момчета и „Пирин 1981“ (Бл) в същата възраст.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ









