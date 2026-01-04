Новият страж на „Вихрен“ П. Дебърлиев: Треньорът Б. Кьосев ме предупреди, че разполага с много добър вратар…

Вратарят Петър Дебърлиев е 4-то зимно попълнение на „Вихрен“ с подписан договор. 34-годишният пловдивчанин е с голям опит в първото и второто ниво на българския футбол. През кариерата си е бил част от отборите на „Септември“ /Сф/, „Любимец“, „Ботев“ /Гълъбово/, „Пирин“ /Рз/, „Хебър“ и „Спортист”, където игра през цялата 2025 г. С фланелката на пазарджишките гробари изкара 8 сезона, в които взе участие в 114 срещи, 52 от тях в елита. В настоящата кампания записа 18 шампионатни мача с 4 сухи мрежи и 25 допуснати попадения. Стражът е вторият играч от състава на шоколадите, който подсилва еделвайсите след капитана им Александър Бастунов. „Ръководството на „Вихрен“ приветства Петър с „добре дошъл” и му пожелава здраве и сухи мрежи на вратата на зелено-белите“, пише на клубната страница.

П. Дебърлиев е третият страж поред, който пристига в курортния град в мандата на Б. Кьосев след Ст. Нисторов и Б. Смилянски

Оказва се, че селекцията на пост №1 при санданчани е изключително динамична, откакто отборът бе поет от Борислав Кьосев в средата на пролетта. Боце завари в курортния град Костадин Котев и Владислав Николов, а след като освободи сина на своя предшественик Николай Николов-Чезето, начаса привлече Станислав Нисторов. Котев обаче се премести в „Янтра“ и на пожар на ст. „Спартак“ се завърна юношата на орлетата Борислав Смилянски, който на свой ред си замина през лятото.

„До трансфера ми във „Вихрен“ се стигна, след като треньорът Борислав Кьосев ми се обади и ми заяви, че имат желание да се присъединя към тях. Сподели ми, че разполагат с много добър вратар , но се стремят да вдигнат конкуренцията на всеки пост и аз отговарям на техните виждания и изисквания. Договарянето премина успешно и вече съм футболист на тима от Сандански“, коментира П. Дебърлиев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ