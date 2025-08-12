Новият съдия в АС – Благоевград Николай Георгиев встъпи в длъжност заедно със 17 колеги на обща церемония във ВАС

Новият съдия Николай Георгиев в Административен съд – Благоевград встъпи длъжност. Това стана на обща официална церемония във Върховния административен съд с участието на всички 17 съдии, които спечелиха външен конкурс за вакантни места в 10 административните съдилища. Новите съдии бяха поздравени от председателя на ВАС Георги Чолаков.

Преди официалното встъпване, съдия Николай Георгиев положи клетва и подписа клетвен лист пред колегите си от Административен съд – Благоевград. Председателят на съда Стоянка Пишиева-Сахатчиева поздрави новопостъпилия магистрат с успеха, който е постигнал в кариерното си развитие, и го приветства с добре дошъл в колектива на Административен съд – Благоевград. Магистратите го посрещнаха със символичен подарък – статуетка на Темида.

Съдия Николай Георгиев е назначен на незаета щатна длъжност в изпълнение на решение от 17 юли на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на общо осемнадесет длъжности „съдия“ в административните съдилища, съгласно обявен конкурс.

Както „Струма“ вече писа, той се представи отлично и на двата изпита – писмен и устен, където получи пълни шестици. Трудовият стаж на съдия Георгиев е изцяло в съдебната система. От 2013 г. той работи като съдебен помощник в Административен съд – Благоевград и Върховния административен съд. Николай Георгиев е син на благоевградския хирург д-р Николай Георгиев, който работи в болница ПУЛС.

Място за административен съдия в София спечели и адвокат Златина Данчева, племенница на благоевградската адвокатка Милана Кривачка. Иначе външният конкурс беше обявен на 7 януари, местата са 18 в 10 административни съдилища. Седем са в АССГ, три в АдмС – Пловдив и по едно в Благоевград, Бургас, Враца, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Разград и Сливен. Допуснатите кандидати бяха 244-ма, на писмения изпит се явиха 165 кандидати. От тях 106 „стигнаха“ до устния изпит. Пълните шестици бяха четири, една от които е на благоевградчанина Николай Георгиев.

Бившият депутат от ГЕРБ Дани Каназирева е с оценка 5.94 от писмения изпит и пълна шестица от устния изпит и се класира за предпочетеното от нея място в Административен съд – Пловдив. БЕТИНА АПОСТОЛОВА





