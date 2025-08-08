Новият „Юнайтед Благоевград“ атакува Югозападната Трета лига до 1-2 сезона, дава втори шанс на местни играчи да се реализират в професионалния футбол

Проблеми с треньорския лиценз ме принудиха да напусна отбора на Алесандро дел Пиеро в САЩ, но вече всичко е наред и сме готови да развиваме контактите си с „Ел Ей 10“, коментира славното орле Кр. Трайков

Славното орле Красимир Трайков реализира неколкогодишната си идея и основа свой футболен клуб „Юнайтед Благоевград“. Новата структура излезе на светло в началото на миналата седмица, когато бившият футболист на „Пирин“, „Вихрен“ и „Пирин“ (ГД) регистрира мъжки тим в подгрупа „Струма Север“ на „А“ ОГ – Благоевград. 64-годишният специалист, чиято богата треньорска кариера премина през отбори от САЩ, Германия, Белгия, Канада и българските „Перун“ (Кресна), „Пирин“ (Гоце Делчев), „Септември“ (Симитли) и „Вихрен“, ще бъде наставник на представителната формация на „Юнайтед Бл“ в дебютния сезон му в пиринската бундеслига.

На координационната сбирка в Областния съвет на БФС – Благоевград с правния консултант на „Юнайтед Благоевград“ М. Бусаров

– Г-н Трайков, обикаляли сте доста по света, не Ви липсват различни възможности за реализация при отлични условия, защо се захванахте с проекта „Юнайтед Благоевград“?

– Пиринският край винаги ме е привличал и вдъхновявал, обичам да се връщам тук, харесва ми у дома. Винаги ми е било приятно да съм сред тази зеленина и прекрасната ни природа. Благоевград си ми остава в сърцето, където и да се намирам.

– Като стане въпрос за Благоевград футболните хора неминуемо се сещат за „Пирин“, Вашия роден клуб. Кой беше първия Ви треньор в школата на орлетата?

– Първите ми треньори не са сред нас, но си спомням за тях с огромно уважение. Това са Виктор Андонов, Кирил Петров-Паскал, Ангел Петров-Чори, дълбок поклон пред тези хора. Това бяха легенди, педагози. Първо ни учеха на уважение един към друг, на уважение към треньорите, към колегите. Може би оттам, от контакта с тях се зароди тази любов у мен, която ми помогна да стигна до професионалния спорт.

Славните орлета Б. Безев, Кр. Трайков, Ив. Бербатов и Ил. Реджев (отдясно наляво) преди демонстративния мач с благородна кауза между ветераните на „Пирин“ и ЦСКА (2:2) на стадион „Христо Ботев“ на 31 юли

– Израснали сте в Орлиновата махала, на стотина-двеста метра от стадиона, тук е пълно с футболисти…

– Близостта до стадиона изигра много голяма роля. Постоянно бяхме зад вратите, небезизвестният домакин Георги Шопов-Мъндзата често ни приобщаваше и казваше: „Хайде, момчета, заставайте зад вратите, влизаме в „А“ група, всичко трябва да е в ред, не се разсейвайте, гонете топките, връщайте ги навреме”. Страхотни времена бяха, с пълни трибуни, а „Пирин“, тогава все още се казваше „Ботев“, беше страхотен отбор.

– Как се роди идеята за учредяването на „Юнайтед Благоевград“?

– Споделял съм през последните 2 години със съмишленици, че отбори от елита винаги са имали дублиращи тимове, а в по-големите градове развиват дейност няколко клуба. Така беше и в Благоевград, където наред с „Ботев“, който по-късно бе преименуван в „Пирин“, съществуваха и „Текстилец“, „Септемврийска слава“. Ние ще се опитаме да помогнем, да обиграваме състезатели, в никакъв случай няма да влизаме в конфликти. Разполагаме с добра база и лицензирани треньори. Може би младежите, които не са се реализирали, не са стигнали до професионалния футбол, да получат още една възможност и да опитат отново. Нещо като втори шанс. Други пък ще дойдат при нас, защото обичат да играят, но нямат възможност да пътуват извън града, за да се включат в други отбори. Това е идеята по принцип.

С отбора на „Ел Ей 10“

– Какво ще спечели градът от още един футболен клуб?

– Първо, бих погледнал към младежите, техните родители и семейства и след това към града. Защото с новите технологии, с тази информация, с училището, чиято посещаемост намалява, нашата цел е да обхванем определена група млади хора, които обичат футбола. Да ги научим как да си създадат режим на хранене, сън, тренировки, на спортна изява. Така да привлечем техни приятели, да се превърнем, не бих казал в сателит на „Пирин“, а в нещо, което би организирало съмишленици в името на футбола.

– Вече заявихте участие в четвърта лига, други формации ще имате ли?

– Да, идеята е след Нова година, въпреки че има доста школи, да обърнем внимание на юношеска академия, планираме и развиване на женски футбол. Нашият край е доста футболен, знам, че ще бъде трудно, но вярвам, че сме на правилната посока.

На една от последните тренировки в Щатите

– Осигурен ли е финансово клубът и каква е годишната издръжка?

– Издръжката на отбор в четвърта лига е около 15-20 хиляди лева, които вече са подсигурени. Нещото, което продължаваме да търсим, са амбициозни младежи, които искат да се развиват във футболно отношение.

– Кой ще Ви помага в спортно-техническия щаб?

– Борян Керемидчиев се отзова на нашата покана и разчитаме на неговия опит, оглеждаме се и за лицензиран помощник-треньор.

– Остава около месец до началото на първенството, кога стартирате подготовката?

– Може би през следващата седмица ще се съберем за първа тренировка. Вече имаме положителен отговор за ползване на общинските бази в Рилци, Падеш, бейзболното игрище в парк Бачиново, където, естествено, ще се съобразяваме първо с юношеските гарнитури и ще се вместваме в графика. Когато се налага, ще самонаемаме и маломерни терени за игра с по-малко състезатели. Нещата са в процес на уточняване.

Благоевградският специалист в приятелски разговор със звездата на Уелс и „Манчестър Юн“ Р. Гигс С бившия мениджър на „Ливърпул“ Бр. Роджърс

– На кои футболисти ще разчитате?

– Конкретни имена не мога да спомена, защото още чакаме одобрението на въпросните състезатели. Иначе сме се насочили към играчи от региона, които са над 19-20 г. и не са намерили място в мъжките отбори на своите клубове.

– Можем ли да очакваме чуждестранни попълнения?

– Имаме такава идея, но това вероятно ще се случи през втория полусезон. Един от моите синове е международен спортен агент и ще опитаме да развием футболисти от Европейския съюз. Не повече от 2-3-ма, които познаваме добре по една или друга причина. Перспективата е трансфер в някой от водещите клубове в областта.

– Каква е краткосрочната цел на първия отбор?

– Максималното, което търсим, е изкачване в Югозападната Трета лига. Дали тази или следващата година нещата ще се случат. Развиване на млади таланти, захранване на първия тим и отборите наоколо, както и реализиране на трансфери. Имаме доста силни позиции в Германия, където вече сме пласирали четирима чуждестранни футболисти и разполагаме с опит.

– Влязохте ли в контакт с ръководството на „Пирин“?

– Все още не, защото очаквахме първо да излезе регистрацията на клуба, одобрение от БФС, от Областния съвет на БФС – Благоевград, предстои ни и вписване в Министерството на младежта и спорта. Надявам се до седмица да се срещнем с клубното ръководство на орлетата, да ги запознаем с нашите виждания и ако имат нужда от помощ с цел обиграване на млади състезатели, вместо да пускат момчетата по областта, да си остават в Благоевград.

– Последният Ви професионален ангажимент беше в клуба на италианската футболна звезда Алесандро дел Пиеро „Ел Ей 10“ в САЩ. Какво стана, защо се разделихте?

– Имам два периода в клуба – преди и след пандемията. Имах проблеми с треньорския лиценз, защото трябваше да го подновявам по време на шампионата. Трябваше да присъствам на всички лекции тук, за да продължа лиценза си, това беше свързано с няколко пътувания, дойде ми в повече, все пак разстоянията не са малки, и обстоятелствата наложиха да прекъсна работата си в Щатите. Най-важното е, че взех всички изпити и А лицензът ми вече е възстановен за следващите 3 години. Контактите с „Ел Ей 10“ остават и можем да ги развиваме. Спокойно за в бъдеще могат да ни изпратят добри футболисти, с чиито качества съм запознат, способни да продължат кариерата си в нашите професионални отбори.

Разговаря ИВАН ДЕЛЧЕВ






