Нови легла получава педиатрията на общинската болница в Дупница, започна преместването на оборудването в Ковид отделенията 





Детското отделение на общинската болница в Дупница съвсем скоро ще се сдобие с нови, по-модерни легла. Те ще бъдат доставени в лечебното заведение благодарение на инициативата „Капачки за бъдеще“.

Припомняме, че в края на 2024 г. по проект „Светулка“ организации и сдружения в града набираха средства близо 9 месеца. Изчислената сума за ремонта възлиза на 638 000 лева, като от кметството дадоха 100 000 лева. Фондация финансира архитектурния проект, а за оставащата сума се разчиташе на дарители. За набиране на средства на много места в града бяха поставени кутии за дарения. Състояха се и различни инициативи, като на тази на местно заведение, където на 21 февруари беше проведен и благотворителен куиз, средствата от които също бяха дарени за каузата. Оказа се обаче, че събирането на цялата сума не е никак лесна задача и това постави болницата пред угрозата да стигне близо до намаляване капацитета на отделението с 8 места и така детските легла да останат само 10.

Детското отделение ще претърпи сериозен ремонт в следващите месеци



Все пак се стигна до положителна развръзка и проектът вече навлезе в последната си фаза. В началото на седмицата управителят д-р Стефан Николов подписа договор с избрания изпълнител – консорциума ДЗЗД „Глав-Архи“ с управител Искра Йосифова.

Община Дупница вече се ангажира с изкъртването, почистването на помещенията и извозването на строителните отпадъци.

Междувременно екипът на педиатрията вече започна да се сортира, пакетира и организира преместването на оборудването.

Както вече писахме, след стартирането на ремонтните дейности отделението ще бъде преместено в помещенията, които общината ремонтира по време на пандемията от Ковид-19 преди няколко години. Това ще доведе до временно намаляване капацитета на детското отделение.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ









