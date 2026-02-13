Нови модулни амбулатории за извънболнична помощ изграждат в 11 села в Кюстендилска област

Община Кюстендил е одобрена за обзавеждане на амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена, финансирана по програма на Министерство на здравеопазването. Амбулаториите ще са в 11 населени места: с. Раждавица, с. Шишковци, с. Вратца, с. Граница, с. Гюешево, с. Жабокрът, с. Копиловци, с. Николичевци, с. Пиперков чифлик, с. Скриняно и с. Таваличево, потвърди на пресконференция днес кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Средствата за изграждане на 11 модулни амбулатории на територията на Община Кюстендил са в размер на 426 605 евро, за всяка една амбулатория – по 42 55 04 евро.

„В тези села ще бъдат изградени модулни конструкции с необходимите помещения, които да се използват за лекарски практики, направа на превръзки и други медицински манипулации. Модулните конструкции ще могат да бъдат използвани от лекари, фелдшери, акушери, медицински сестри, рехабилитатори“, добави още кметът. Медицинските специалисти могат да разкриват и лекарски практики.

„По този начин се очаква постигането на по-качествени медицински услуги и повишаване на здравния статус и живот на хората в селата. Община Кюстендил предприе този ход с ясната мисия да осигури качествено медицинско обслужване дори в най-труднодостъпните точки, където досега достъпът до здравеопазване беше практически почти нулев“, добави градоначалникът.

По думите му в очакване е изграждането и на два мобилни лекарски кабинета, които ще бъдат в община Кюстендил и община Трекляно.

Според кмета така ще бъдат създадени условия за съгражданите от общината, без значение къде е тяхното местоживеене, да имат достъп до по-добро здравно обслужване, защото профилактиката е изключително важна за здравето.

В началото за изграждане на модулни амбулатории са кандидатствали 21 села. Условията са местата да имат изградена инфраструктура с достъпна среда и водомер.

На питане защо не се ремонтират старите здравни кабинети, кметът инж. Атанасов уточни, че средствата, които се отпускат, стигат за нови, но не са достатъчни за ремонт на старите. Условията са били изграждането на модулни амбулатории да става в сгради, където е имало здравни центрове, като училища и кметства.

Кметът обясни още, че изграждане на модулни амбулатории трябва да приключи до средата на юли, за да бъдат разплатени средствата на общините. До средата на лятото във всяко едно от 11-те населени места ще има изградена материално-техническа база, след което ще се търсят медицински специалисти които да упражняват дейността си .

„Такова строителство на 11 модулни амбулатории или медицински центрове не е правено от 70-80-те години на миналия век. Има села със 180, 200, 300 и 700 жители, в които ще бъдат изградени амбулатории. Новите амбулатории ще бъдат предоставяни за безвъзмездно ползване от лекари и медицински сестри, чрез договор между общината и медицинските специалисти“, обобщи кметът инж. Атанасов.