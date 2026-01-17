НОВИ ПРАВИЛА! Заради защита на личните данни детските градини спират да публикуват в социалните мрежи снимки и видеа, на които децата могат да бъдат  разпознати

Заради защитата на личните данни, опасността от създаване на фалшиви профили и злоупотреби, детските градини спират да публикуват в социалните мрежи снимки и видеа, на които децата могат да бъдат ясно разпознати. Това в съкратен вариант е информацията, която от детските градини в цялата страна публикуват на Фейсбук страниците си и информират родителите.

„Промените са във връзка с официални препоръки на Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето и омбудсмана на Република България и са насочени изцяло към по-добра защита на личните данни, сигурността и най-добрия интерес на децата.

В дигиталната среда снимките и видеата, веднъж публикувани онлайн, могат да бъдат използвани по начини, които не винаги са безопасни – включително за създаване на фалшиви профили, злоупотреби или друг вид рискове. Освен това се създава т.нар. „дигитален отпечатък“ на детето още в много ранна възраст, без то да има възможност за информиран избор.

Съгласно действащото законодателство (Закона за закрила на детето, Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR), снимките и видеата на деца са лични данни и тяхното публично разпространение изисква особено внимание и строги правила.

От началото на прилагането на новата политика:

1. Детската градина няма да публикува в публични сайтове и социални мрежи снимки и видеа, на които децата могат да бъдат ясно разпознати (лица, имена, индивидуални характеристики).

2. Публичното представяне на дейността ще се осъществява чрез:

– снимки от заден план, без разпознаваеми лица;

– общи кадри, детайли от дейности, рисунки, проекти, среда;

– изображения с техническа обработка (напр. замъгляване, пикселизация, подходящо закриване и др. п.), когато е уместно.

3. Снимки и видеа с разпознаваеми деца ще бъдат споделяни само във вътрешни, защитени канали с ограничен достъп, предназначени единствено за родителите (при наличие на такива).

4. Заснемането и използването на изображения на деца ще се извършва само след изрично писмено съгласие от родителите, съгласно нормативните изисквания, за всеки отделен случай.

За нас е важно да споделяме с вас радостта от ежедневието, успехите и преживяванията на децата, но още по-важно е да гарантираме тяхната сигурност, достойнство и право на личен живот!

Убедени сме, че тези промени са в интерес на всички деца, и разчитаме на Вашето разбиране и подкрепа“, гласи част от написаното и публикуваното на страниците на благоевградските ДГ №8 „Вечерница“ и ДГ №10 „Мак“.

За коментар се свързахме с директора на ДГ №12 „Алени макове“ Симона Митова. Тя припомни, че и досега в началото на всяка учебна година родителите попълват декларации дали са съгласни снимки и клипчета с децата им да бъдат оповестявани, тоест качвани на електронните и Фейсбук страниците на детските градини. Не са малко и случаите, в които самите родители споделят снимки, качват ги във Фейсбук профилите си, а други изразявали несъгласие, че синовете и дъщерите им фигурирали на такива общи кадри.

С. Митова

„Смятам, че така е по-добре и за родителите, и за самите нас, и ще бъде уеднаквено за всички детски градини в страната“, каза С. Митова и допълни, че вървят в посока да ограничат и впоследствие да премахнат Вайбър групите с участието на учителите, тъй като това не е официален канал за комуникация между родители и педагози, а и наред с училищата, детските градини също имат и работят с електронни дневници.

Че има едно наум за новите правила, и смята, че подобни ограничения ще затруднят работата им, коментира директорът на ДГ №11 „Здравец“ Емилия Георгиева.

Е. Георгиева

„Специално нашите родители много се радват, като публикуваме информация, снимки от тържества, инициативи и мероприятия, а и така разбират и знаят какво са правили децата им през деня. Освен това информираме и обществеността за дейността си, да не говорим, че при реализирането на програми и проекти трябва да има прозрачност, тоест да е видно и хората да са наясно за какво се изразходват отпуснатите средства“, сподели по темата Е. Георгиева и допълни, че ще се консултира с юристи по отношение на новата политика и дали може снимки с незамъглени образи, тоест разпознаваеми деца, да бъдат качвани в „затворените“ Фейсбук канали, които са с ограничен достъп и се ползват от родителите и учителите на съоветната група в детската градина. СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА