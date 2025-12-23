Новогодишни ритуали за късмет от целия цвят

Всяка година се надяваме, че следващата година ще бъде по-добра от предишната – и тази година особено

В Колумбия хората, които ги сърбят краката, тичат из квартала с празен куфар, за да си осигурят приятно пътуване през Новата година. Някои казват, че ако сложите няколко банкноти в куфара, имате по-голям шанс да пътувате в острата част на самолета и в петзвездни хотели.

В Скандинавия хората се качват на стол точно преди полунощ и скачат от него веднага щом часовникът бие – прескачайки напред в Новата година и – тъй като краката им не докосват земята – оставяйки след себе си всички зли духове (или вируси?).

В Ирландия и Шотландия „първият крак“ през вратата ви определя дали ще бъде добра година. Ако първият човек, който влезе в къщата ви, е висок, тъмен и красив мъж, ще имате добра година – стига да носи дарове от сол, въглища, хляб или уиски. Ако е ниска, руса жена, ви очакват трудни 12 месеца.

И по темата за краката – щом часовникът удари, не забравяйте да направите първата си стъпка с десния крак – буквално „започвате годината на десния крак“.

Китайците ритуално измитат старата година от домовете си. Да, истинско метене с метла.

В Германия и Скандинавия хората пускат разтопен метал (обикновено олово) във вода и предсказват съдбата си за следващата година от формата на полученото петно. Можете също да използвате восък от свещ, което е много по-безопасно. Това е вид тест на Роршах, който може да се превърне в самоизпълняващо се пророчество.

Гърците окачват лук до входната врата в навечерието на Нова година като символ на прераждането. Някои дори потупват децата си по главата с лук в новогодишната сутрин.

Мексиканците окачват пухкаво агне на вратите си – определено е по-сладко от лук.

Вярва се, че държането на пари в ръка, когато часовникът удари 12, осигурява просперираща година. Колкото повече държите, толкова по-голямо е благосъстоянието ви. Е, разбира се!

Вода

Водата е – по много очевидни причини – стандарт в ритуалите за пречистване.

В Тайланд, хвърлянето на вода по хората означава пречистване от багажа на старата година.

В Шотландия, където Нова година (или Хогманай) е голямо събитие, е традиционно да се плува в полунощ – и е адски хладно в Шотландия в полунощ през декември.

В Бразилия и много други части на Южна Америка, където поне е по-топло, е късмет да прескочите седем вълни, когато часовникът удари 12. За още по-голям късмет, носете бяло и поднесете цветя на морската богиня Ламанджа. Ако цветята се върнат обратно при вас, това означава, че богинята не е приела вашия дар, което може да означава, че ви очаква тежка година.

Новогодишни дрехи

В някои култури е традиционно да се носят нови дрехи за началото на Новата година и – на някои места – цветът е важен. В Китай е червено за късмет, разбира се, но в Колумбия и много други южноамерикански страни е бяло – също за късмет – или поне връхните дрехи са такива. Още по-интересното е, че много латиноамерикански страни са превърнали избора на бельо за Нова година в изящно изкуство – може би наука.

Носете червено бельо за романтика и страст (със или без любов).

Розовото бельо гарантира късмет в любовта ( със страст и романтика, предполагам).

Жълтото бельо ще донесе богатство.

Зеленото бельо няма специфична област на привързаност, но се казва, че осигурява по-голям късмет от предходната година.

Синьото носи добро здраве.

А бялото бельо ще гарантира мир, радост и щастие.

Черното бельо се носи от хора, които искат лош късмет през Новата година – или които са толкова уверени, че ще имат късмет през настоящата година, че вероятно няма да носят такова, когато часовникът удари 12.actualno.com