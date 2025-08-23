Новолунието в Дева носи голям късмет и промени за 4 зодии

Посрещаме последното новолуние за лятото. На 23-и август, събота, ни очаква новолуние в знака на Дева. Събитието е символично – то показва, че съдбата ще награди тези, които са най-готови за промяната. Сега се отваря портал към нова реалност за някои зодии. Премахваме ограниченията, отваряме сърцето си за любовта и нови шансове. Ето на кои зодиакални знаци новолунието ще донесе най-много късмет, според „112.ua“.

Овен

За Овните това новолуние ще се превърне в повратен момент. Ще получат шанс, който променя всичко. Интересното е, че няма веднага да осъзнаят колко е значимо това. Щастието идва неочаквано. Свикнали са да страдат, особено в определена сфера, но сега там идва светлина, лекота, подкрепа. Новолунието в Дева построява пътя към новия им живот.

Лъв

Тези огнени зодии могат да очакват приятни изненади. Новолунието ще им помогне да оставят в миналото злобата, недоволството и ще доведе нови хора в живота им. За много Лъвове 23-и август бележи началото на хубав романс или неочаквана любов. Във финансовата сфера също ще усетят облекчение. Проблемите остават в миналото. Важното е сега да не изпускат случайна среща или неочаквана оферта. Тези неща ще са ключът към щастието им.

Везни

Това новолуние ще им донесе резултати, които отдавна са чакали. Всичко, което са правили през лятото, ще започне да работи в тяхна полза след 23-и август. Ще почувстват, че съдбата отговаря на усилията им. Вратите, които са изглеждали затворени завинаги, сега сами ще се отворят. Това няма да е съвпадение – а отговор на вътрешната им готовност за промяна, за нова сцена. Ясно разбират накъде са се насочили и няма връщане назад.

Козирог

За тях 23-и август символизира нов живот. Това, което ги е държало толкова дълго на едно място, най-накрая си отива и те са готови да го пуснат. Ще усетят яснота в мислите си и ще намерят енергията за конкретни действия. Появява се нов план. Човек им подава ръка за помощ, ситуациите ще са в тяхна полза. За Козирозите следва не просто приятен период, а истински личен пробив, който идва точно в правилното време. Това новолуние отваря вратите към успеха, който тези зодии дълго чакаха.





