Новолунието в Козирог носи мечтаното щастие на 4 зодии

Първото новолуние за годината е тук. То настъпи на 18-и януари, неделя, в знака на Козирог е, и носи шанс за щастие на някои зодии. Време е за ново начало, свеж полъх. Късметът се завърта, нещата се подобряват, съдбата се променя и чудеса се случват по-често за част от зодиите. Ето кои са късметлиите, според „Astro-seek“ и „Horostyle“.

Водолей

Най-накрая получават енергията и желанието да се стремят към звездите, да сбъдват мечтите си. Събуждат се с нова мисъл или някакво осъзнаване, имат идеи за бъдещето. Новолунието подчертава това, което има най-голямо значение – време е да направят това, за което отдавна мислят, но не посмяха да опитат. Нека започнат да се движат напред и да игнорират съветите на околните – не са им нужни.

Телец

Телците ще преоктрият истинския вкус на живота, който бяха започнали да забравят. Цветовете ще им се струват по-ярки, светли и весели, хората – по-искрени и светът около тях – по-щастлив. Новолунието ще премахне тъмнината от техния живот и от сърцето им. И ще им даде желанието да променят всичко – веднъж и завинаги. За първи път от много време насам, ще се чувстват свободни просто да се наслаждават на живота, без обяснения и срам.

Стрелец

Тези зодии ще посрещнат новолунието с особено чувство – че нещо вътре в тях най-накрая се е променило. Енергия, любопитство относно света около тях и желанието да изпробват нови неща – това се завръща в живота им. Ще осъзнаят, че повече не искат да живеят по правилата на други хора. А това е много важно. Ще има събития, които променят съдбата им по време на новолунието. Те им носят много щастие и малки чудеса.

Рак

За Раците новолунието може да бъде незабравимо. То ще донесе точно спокойствието, излекуването и организацията, от които те имат голяма нужда. Изведнъж тези зодии ще разберат защо не успяваха да пуснат миналото, да изгорят ненужните мостове и да продължат напред. Сега най-сетне намират начин да го направят. Нека слушат сърцето си, да се оглеждат и да присъстват истински на всяко място – важен знак ще им помогне да избегнат грешките.