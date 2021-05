Новото гадже на Иво Аръков шашна с колосален бюст

Най-после мистериозната нова половинка на актьора Иво Аръков, която той от месеци крие от медиите, излезе под светилините на прожекторите, засиявайки в цялата си ослепителна светлина.

Тайнственото гадже на звездата от сериала „Белези“ се оказа толкова впечатляващо, че шашна феновете на Аръков с помпозния си бюст. Със знойната брюнетка, чието име е Габриела, се похвали самият Аръков, като сподели загадъчен кадър, на който той се е излегнал на тучна зелена поляна, а любимата му се е изправила над него, като в кадър са уловени единствено спортните ѝ обувки.

Към фотоса Иво сподели колко се вълнува от обещаващото начало. “Ah… Spring. The warmth of that feeling for the promising beginning”, написа той на английски, придружен с линк, насочващ към инстаграм профила на избраницата на сърцето му.

А младата госпожица определено има с какво да се похвали, имайки предвид както сексапилното ѝ излъчване, така и пищните ѝ форми, които определено ни насочват към мисълта, че връзката на Иво с това момиче не е само платонична. Близки на Габриела издават още, че за да придаде съвършен завършек на великолепните си форми, палавата изкусителка е поналяла със солидно количество силикон колосалния си бюст.

