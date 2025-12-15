СО2 калкулаторът вече е активен, класът на емисиите променя цената на тол таксите

От 15 декември е активeн онлайн CO₂ калкулатор, който дава възможност на собствениците и шофьорите на превозни средства над 3,5 тона да определят класа на емисиите на въглероден диоксид (CO₂) чрез регистрация и въвеждане на необходимата информация в националната база данни. Калкулаторът е достъпен на адрес https://co2.bgtoll.bg.

На интернет страницата на Националното тол управление – www.bgtoll.bg, в секция „Въпроси и отговори“, е публикувано видео с насоки за регистрацията и работа с CO₂ калкулатора – https://www.bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori

Въвеждането на калкулатора е ключов етап в подготовката за новия модел на тол таксуване, който ще влезе в сила на 1 март 2026 г. и ще включва компонент, отчитащ въглеродните емисии на превозните средства над 3,5 тона. Въвеждането на CO₂ класификации при определянето на тарифата е в изпълнение на целите за намаляване на вредните емисии от автомобилния транспорт, като те ще бъдат приложени поетапно от всички страни-членки на Европейския съюз. Промяната се прилага в изпълнение на Директива (ЕС) 2022/362, като размерът на добавения CO₂ компонент ще се определя съгласно референтните норми, посочени в Приложение IIIв на директивата.

За да използват CO₂ калкулатора потребителите трябва да създадат собствен профил чрез валиден имейл адрес и да въведат необходимите технически данни на превозното средство. Класифицирането се извършва въз основа на информация от свидетелството за регистрация (VRC), сертификата за съответствие (COC) или файла с информация за клиента (CIF). В CO₂ калкулатора ще са налични и образци на тези документи, които подпомагат коректното въвеждане на данните. При регистрацията в CO₂ калкулатор ще се показват образци на необходимите документи, които улесняват правилното въвеждане на данните. Процедурата за регистрация може да бъде извършена и чрез интернет страницата на националния доставчик на услуги (НДУ), с който превозвачът има сключен договор, като подадената информация постъпва в единната национална база данни.

Всички превозни средства с дата на първа регистрация, която е посочена в поле (B) на свидетелството за регистрация на превозното средство преди 1 юли 2019 г. автоматично попадат в CO₂ клас 1, който обхваща най-високите емисии и съответно води до прилагане на най-високия CO₂ компонент в тол таксата, като регистрацията на такива пътни превозни средства не е задължителна и това няма да попречи на коректното пътно таксуване. ППС над 3,5 тона, регистрирани на или след тази дата и оборудвани с двигател с вътрешно горене, могат да попаднат в CO₂ класове от 1 до 4. Категоризацията в класове 2, 3 и 4 е валидна 6 години (от датата на първата регистрация), след което превозното средство се оценява отново спрямо актуалните референтни стойности. Превозните средства с нулеви емисии – електрически или водородни, попадат в CO₂ клас 5.

Когато превозното средство вече има определен CO₂ клас в друга държава, неговото въвеждане в националната база данни се извършва от обслужващия национален доставчик на услуга. Превозвачите могат да проверят чрез CO₂ калкулатора дали класът е отразен в системата. Ако информацията не е налична, е необходимо да се обърнат към своя НДУ, за да бъде въведен CO₂ класът в националната база.

Всички превозни средства, за които не са подадени данни до 1 март 2026 г., ще бъдат автоматично класифицирани в най-ниския CO₂ клас, което води до прилагане на най-високата ставка за CO₂ компонент до момента на регистриране и предоставяне на необходимата информация за определяне на реалния им емисионен клас по отношение на въглеродния диоксид.

В дългосрочен план предвидените мерки целят подобряване на качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт и насърчаване на използването на екологични превозни средства.

Видеоклип: https://takecontrolpub.s3.eu-central-1.amazonaws.com/co2calculator/Co2Calculatorv5.mp4