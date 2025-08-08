Ново изследване изненадва: Ето какво искат жените в секса

В света на порно индустрията има съдържание за всеки фетиш, фантазия и жанр, за който можете да се сетите.

И сега – внимавайте – оказва се, че това, което най-много вълнува жените в секса, според статистики, анкети и анонимни изследвания, е сексът в тройка.

Платформа, специализирана в аудио порнография (да, това също съществува – защото жените „предпочитат да слушат“) проведе проучване сред потребители от женски пол. Какво харесват най-много – е зададеният в анкетата въпрос.

На първо място жените са посочили секса в тройка. В анкетата не се уточнява дали предпочитат две момичета и един мъж или обратното.

На второ място е оралният секс, но не вашият, а нейният. И да, интересно е, че тази практика е високо класирана в аудио платформата. Така че звукът е важен.

На трето място е романтичният секс, но не се отпускайте. Класическата формула – свещи, музика, дълга любовна игра и зрителен контакт е страхотна.

Но веднага след това, с почти същия брой гласове, идва… грубият секс.

Заключение? Жените обичат нежността. И контрола.

А каква е ситуацията с размерите?

Проучванията казват, че дебелината има по-голямо влияние върху чувствата на жената, отколкото дължината.

Оптимална дължина? 15-18 см. Всичко повече от това често причинява дискомфорт.

Но това, което най-много мотивира жените, е увереността, връзката и уменията. Накратко, без значение е как изглеждаш, по-важно е дали можеш да използваш добре, това, което имаш.

Жените искат да бъдат обичани, доминирани, уважавани и понякога изненадани. Ключът за успех, мили мъже, е в разбирането и откритата комуникация.





