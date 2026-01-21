Ново общинско звено „Превенции“ ще  координира работата на три структури с една насоченост в Благоевград

Създаване на ново общинско звено „Превенции“ предлага кметът на Благоевград Методи Байкушев. То ще координира работата на три структури, които работят в една посока и са с едни и същи целеви групи – деца, младите хора и семейства в риск. Това са Местна комисия за борба с противообществените прояви, Местна комисия за борба с трафик на хора и Общински съвет по наркотични вещества.

М. Байкушев Б. Шалявска



„Целта е да се обединят усилията и ресурсите и координацията в дейността на трите звена да е по- добра“, обясни зам. кметът по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска. Тя допълни, че създаването на новото звено няма да ангажира общината с допълнителен финансов ресурс, нито която и да е от трите структури ще прекъсне дейността си. Финансирането е осигурено от държавния бюджет и не се предвиждат съкращения в нито едно от трите звена. Идеята е бюджетите, които се предоставят, да се използват за инициативи, които дават резултати и да не се налага да се повтарят дейности.

Предвижда се също председател на Общински съвет по наркотични вещества да е зам. кмет, без да получава заплащане за тази дейност.

Предложението на градоначалника е новото звено „Превенции“ да е на пряко подчинение на зам. кмета по образование, бизнес развитние, социална и здравна политика.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА