Ново попълнение донесе точка на „Пирин“ (Рз) в Самоков

„Пирин“ (Рз) спечели първа точка за сезона с 1:1 като гост на „Рилски спортист“. В интересния футболен мач на стадион „Искър“ разложани започнаха по-добре и до 20-та мин. можеха да водят поне с един гол. Тео Караджов се отскубна зад гърба на защитата в 4-та мин. и излезе очи в очи с Драгомир Петков, но не успя да го преодолее. В 6-та мин. Григор Долапчиев стреля слабо и Иван Димитров без затруднение спаси. В 15-та мин. Юлиян Тумбев проби по десния фланг, влезе в наказателно поле и шутира, самоковският страж изби, а Анастасиос Булалас от близо прати добавката до вратата. Домакините изглеждаха объркани и не успяха да се ориентират в 20-та мин., когато Атанас Чепилов напомни за най-добрите си години, проби отляво и с намери Караджов, който не улучи мрежата. В следващите 10-ина минути „Рилецо“ опита натиск, ала Емре Дрянов и Георги Божилов пропиляха отдалите им се възможности. Малко преди края на първата част Мартин Славов изскочи на чиста позиция, но ударът му бе блокиран от Др. Петков. 5 минути след почивката Славов се възползва от груба грешка в защитата на скиорите и подаде към Караджов, който продължи за Булалас и новото попълнение на пиринци откри резултата – 1:0. Последва щурм на „Р. спортист“, който срещна добре построения защитен вал на гостите. В 75-та мин. Божилов все пак изравни.

„Р. СПОРТИСТ“: Др. Петков, Маджаров, Миланов, Генев, Доковски, Кръстев, Мечев, Бешев, Дрянов, Божилов, Долапчиев (Резерви: Андреев-вр., Зашев, Тодоров, Минков, Милошев, Александров, Мутафов, Ушагелов, Христов)

„ПИРИН“ (РЗ): Димитров, Зайденов, Булалас, Газиев, Сандев, Гроздин, Караджов (60-Попадийн), Тумбев, Чепилов (85-Шапкаров), Славов, Родов (75-Дънгов)

ГЕОРГИ СТОЯНОВ






