Ново проучване: Шимпанзета пият еквивалента на 1.4 алкохолни напитки на ден

Според ново проучване шимпанзетата могат да консумират еквивалента на около една алкохолна напитка на ден заради етанола, съдържащ се в плодовете, които ядат. Проучването е публикувано в сп. Science Advances, като това е първият опит да се определи точното количество, което консумират, съобщава CNN.

След като наблюдавали две групи шимпанзета, едната в Кот д’Ивоар, а другата в Уганда, и взели проби от плодовете, които са яли, екипът от изследователи изчислил, че животните консумират приблизително 14 грама етанол на ден.

Това количество е еквивалентно на около 1,4 алкохолни напитки. След като се коригира за по-малкото тегло на шимпанзетата, това е еквивалентно на човек, консумиращ 2,6 алкохолни напитки на ден.

„Шимпанзетата консумират от 5 до 10% от телесното си тегло на ден в зрели плодове, така че дори ниските концентрации дават значителна доза алкохол“, казва старшият автор на изследването Робърт Дъдли, професор по интегративна биология в Калифорнийския университет в Бъркли, в прессъобщение.

Дъдли е известен с това, че е създал хипотезата за „пияната маймуна“, която според него определя, че нашата склонност към алкохол е свързана с „древните склонности на хората като примати да търсят и консумират зрели, богати на захар и съдържащи алкохол плодове“.

Учените наблюдавали, че най-често консумираните плодове на всяко място на изследване – вид смокиня в Уганда и сливовиден плод в Кот д’Ивоар – имат най-високо алкохолно съдържание, което показва, че те обикновено са по-узрели с повече захари за ферментация.

Малко вероятно е шимпанзетата да се напият от консумацията на алкохол по този начин, тъй като ядат плодове „през деня си“, казва природозащитникът Кимбърли Хокингс, доцент в университета в Ексетър в Обединеното кралство, която не е участвала в това проучване, но е провеждала изследвания в тази област.





