Ново 20! „Лудогорец“ се жали от съдийството, БФС прати на хегемона за купата обругания перничанин Д. Димитров в комплект със санданчанина М. Максимов

Родният футбол доживя най-подпираният от 15-ина години насам отбор да се жали от съдийството. След домашното равенство 1:1 със „Славия“ в последния есенен кръг на Първа лига „Лудогорец“ нададе рев срещу главния рефер Георги Гинчев и ВАР арбитъра Димитър Димитров от Перник, предявявайки претенции в официална жалба с настояване да бъдат наказани. ГМО орлите, както ги иронизират техните опоненти, приложиха в обвинителната си пледоария два спорни момента. В 33-та мин. на разградчани им се привидя дузпа за игра с ръка в собственото наказателно поле на Кристиян Балов, който обаче я дръпна зад гърба си при балонното центриране, а и бе подбутнат от противников играч. В 84-та мин. домакините поискаха втори жълт и респективно червен картон за голмайстора на белите Исак Соле след рутинно нарушение на национала на ЦАР до тъчлинията и отново не ги огря. Подходът в случая на БФС минира мача на хегемона за купата срещу „Септември“ идния понеделник с назначението за главен съдия на обругания перничанин Д. Димитров. Първи асистент в триото на терен с флагче в ръка е санданчанинът със значка на ФИФА Мирослав Максимов.

Още един казус за решаване предколедно имат хората на Георги Иванов-Гонзо, свързан с новия треньор на „Ботев“ /Пд/ Димитър Димитров-Херо, когото Дисциплинарната комисия удари с 3000 лева и 3 мача, без право да ръководи отбора си за обиди към длъжностно лице при поражението през уикенда от „Локомотив“ /Сф/ с 2:3. Ръководството на канарчетата обаче входира в срок протест до Апелативната комисия на футболната централа за отмяна на санкцията още преди турнирния двубой със „Спартак“ /Вн/ в събота. „Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София. Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал „Надежда“ показват, че поведението на служебните лица е описано като „коректно“ и „много добро“. Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов. Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София. ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България“, гласи позицията на жълто-черните.

ТОНИ КИРИЛОВ