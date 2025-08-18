Нов безлихвен заем иска кметът М. Байкушев за рефинансиране на теглените в началото на мандата му над 5 млн. лв.

С нов безлихвен заем от централния бюджет кметът на Благоевград Методи Байкушев иска да рефинансира зеама от 5 280 300 лв., теглен в първия месец от мандата му. Градоначалникът е внесъл искането си в местния парламент, като настоява съветниците да одобрят поемането на нов дълг в размер на 4 780 300 лв. Той напомня, че първият заем, чието теглене ОбС одобри в края на ноември 2023 г., бе използван основно за разплащане по проекта за изграждане на анаеробната инсталация и за осигуряване на съфинансирането за европроектите „Интегриран градски транспорт”, чийто срок изтичаше в края на годината. Погасяването на поетия дълг бе невъзможно в края на следващата 2024 г. и ОбС даде съгласието си да се удължи срока на безлихвения заем. Залагането на 500 000 лв. в бюджета на общината за настоящата година беше знак, че и тази година заемът няма да бъде изплатен, а към момента от тях за погасяване са внесени 300 000 лв. Затова кметът Байкушев настоява общината да се възползва от възможността за рефинансиране на остатъка от близо 4,8 млн. лв. и за целта да се изтегли нов безлихвен заем без обезпечение. Плановете са да се изплати на два транша – до септември 2026 г. да се погасят 2 млн. лв. и след това до 30 ноември остатъка от 2 780 300 лв. с парите от изравнителната субсидия и собствени средства.

Искането ще се дискутира на предстоящата в края на август сесия на местния парламент.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






