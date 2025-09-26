Нов водоизточник ще снабдява частично с вода ковачевското с. Светля

Нов водизточник ще снабдява частично с вода ковачевското село Светля. Общината е внесла инвестиционно намерение в РИОСВ – София за изграждането на един брой тръбен кладенец. Съоръжението ще се намира на общински терен в местността Павловица. Той ще е от лявата страна на река Светля. Прогнозният дебит е по 0,8 л/сек., или 70 куб. на ден. Мястото е избрано след изготвен доклад за резултатите от проведено хидроложко проучване.

Водопроводната мрежа в селото е стара, а загубите са огромни. През юни кметът на Ковачевци Васил Станимиров обяви въвеждане на режимно водоподаване в Светля, Сирищник, Ковачевци и Ракиловци. Мярката се налага заради силното намаляване на дебита на местните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и продължаващата тенденция на засушаване.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





