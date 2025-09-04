Нов зверски удар с АТВ: Мъж загина, блъснал се в гараж 

Мъж на около 50 години загина в ужасяваща катастрофа с АТВ в Пловдив.

Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен”. Мъжът се качил на АТВ- то и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило. Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия.

За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.





