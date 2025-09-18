Нов Младежки център отвори врати в Петрич

Ново пространство – идеи в действие, мечтите в реалност!

Възможност за развитие и промяна ще предлагат дейностите в Младежки център – Петрич, изграден по проект на Общината с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

За целта беше извършена реконструкция и преустрояване на помещение в сградата на ГУМ.

„Центърът ще бъде ключово и средищно място за младото поколение и двигател на местния преход към работни места. Ще се предоставят възможности за разгръщане на пълния потенциал – цифрови умения и повишена способност за трудова реализация“, каза при откриването Зорница Авгинова – началник отдел „Европейско развитие и програми“.

Общата цел за създаването на Младежки център в Петрич е осигуряването и ефективното предоставяне на разнообразни дейности, включително международни, за младежите на възраст от 13 до 29 години.

405 ученици и младежи ще бъдат обхванати от дейностите в него, 120 ще преминат обучение за придобиване и повишаване на цифровите умения, а 114 ще бъдат представители на уязвими групи.

„Превърнахме едно помещение с отпаднала необходимост във функционално място за младежки дейности. Институция в дългосрочност за личностно развитие и кариерна подкрепа – това е инвестицията за Младежкия център. Очакваме партньорство от училища, културни институции и неправителствени организации“, каза кметът Димитър Бръчков.

Председателят на Общински съвет напомни, че за реализацията на проекта има решение на съветниците. „Изключително кратък е периодът от взимането на решението до изпълнението на проекта, което е похвално“, добави г-жа Данаилова.

Управител на Младежкия център ще бъде Велик Филчев. „Петрич се нарежда до много областни градове, които имат работещи младежки центрове. Ние сме един от малкото общински Младежки центрове и дейностите, които ще изпълняват“, каза Филчев и благодари за доверието.

Новият младежки център в Петрич беше осветен от архиерейския наместник на Петричка духовна околия – иконом Павел Милушев.





